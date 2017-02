Alejandro Toledo: Hay quienes me la tienen jurada

El expresidente Alejandro Toledo envió un mensaje, a través de sus cuentas de redes sociales, en el que reclamó que, a pesar de que su gobierno finalizó hace 11 años, aún se emprendan investigaciones en su contra.



“Mis enemigos no descansan. Y al no encontrarme nada, me quieren hacer daño internacionalmente. No lo lograrán. Pese a múltiples investigaciones, no me encuentran nada y hay quienes me la tienen jurada”, precisó Alejandro Toledo.



Alejandro Toledo añadió: “Yo estaré listo, como siempre, para colaborar con la justicia. De ella nunca me corro. Pero justicia, no venganza. Estaré siempre con ustedes porque sé que tengo un ejército de hombres y mujeres comprometidos con el Perú que amamos”.



En otro momento, Alejandro Toledo precisó: “Sé que toda posición en pro de la libertad, la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión o la reivindicación de los más pobres, siempre tiene un alto precio. Y no pocas veces un miserable vuelto cubierto en el papel sucio de la revancha”.



Como se sabe, Alejandro Toledo es investigado por el presunto delito de lavado de activos por la compra de una casa en Las Casuarinas y una oficina en Surco por casi US$5 millones, y por ello cuenta con mandato de comparecencia restringida. Al denominado caso también se le conoce como Ecoteva. Asimismo, su Gobierno (2001-2006) está comprendido en las indagaciones que se hacen por las coimas que pagaron empresas brasileñas para hacerse de obras públicas.