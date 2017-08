Alejandro Toledo: trámite de extradición desde Estados Unidos sigue en curso [VIDEO]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



UNIFORME

Pedro Cateriano no suelta a Alan. Publicó un tuit irónico donde dice que García ‘nunca se identificó con Odebrecht...’. Pero agrega una foto de Alan, quien luce un uniforme de Odebrecht. Noooo...



‘LEY MORDAZA'

Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, dizque cuatro bancadas presentarán una demanda contra la ley que castiga el transfuguismo. Según él, es más bien una ‘ley mordaza’...



TRES MESES

Según Wilfredo Pedraza, el recurso de casación presentado por Ollanta y Nadine puede tardar entre tres y seis meses en ser resuelto. Antes de ese plazo, la ex pareja presidencial no podrá ni soñar con la libertad...



CASO TOLEDO

El fiscal Pablo Sánchez afirma que el trámite para la extradición de Alejandro Toledo sigue su curso ante la justicia de Estados Unidos, pero dentro de poco habrá una decisión. A ver si se apuran porque aumentan los que piensan mal...

Alejandro Toledo dio mensaje a sus seguidores vía Skype.

HUELGAS

La congresista fujimorista Rosa Bartra asegura que, con o sin huelga, los pacientes siguen muriendo en los pasillos de los hospitales. ¡Qué cosa...!



JUECES

El ministro Carlos Basombrío se queja de los jueces. Dice que siguen dando libertad a temibles delincuentes peruanos y extranjeros. ¿Así cómo vamos a ganarle a la delincuencia...?