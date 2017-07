Alejandro Toledo volvió (a Facebook) [VIDEO]

Entérate de las últimas movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



VOLVIÓ

Después de varias lunas, Alejandro Toledo volvió a Facebook. Publicó un video donde Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, despotrica de la prensa...



CUENTA NUEVA

PPK afirma que en su reunión con Keiko dieron ‘un borrón y cuenta nueva’. Contó que se dijeron ‘cosas que no se debieron decir’, pero que ya han volteado la página. Huumm...



PPKAUSAS

Según ‘Hildebrandt en sus trece’, en la bancada de PPK hay una facción que encabeza Gilbert Violeta. Dizque Violeta y Salvador Heresi quisieron acompañar a PPK en su cita con Keiko, pero Carlos Bruce los cuadró. ¡No me diga!...



VIAJES

Nos pasan la voz de que los fiscales han volado 21 veces a Brasil, Suiza, Estados Unidos y Austria para la investigación de los sobornos de las empresas brasileñas. Los resultados aún no aparecen...



FRASES

En las redes comentan las más recordadas frases de Nadine, como ‘Tan difícil es caminar derecho’, que dedicó a Omar Chehade, o ‘¿Dónde están mis ministras?’. Quéé...

Alejandro Toledo baila reggaetón en una fiesta de Estados Unidos.