El fiscal Hamilton Castro, encargado de las investigaciones del caso Odebrecht, pidió al Poder Judicial que se le dicte prisión preventiva por 18 meses a Alejandro Toledo. Pero este no es el primer escándalo que enfrentó el hoy expresidente.



Alejandro Toledo tuvo un gobierno que trajo estabilidad económica y que contribuyó a restituir la institucionalidad en el Perú. No obstante, no se libró de escándalos de distintos colores, tamaños y naturalezas. Escogimos algunos.



A continuación, un recuento de seis momentos en los que Alejandro Toledo Manrique no salió bien parado. Nada se compara con el escándalo del supuesto pago de US$20 millones en coimas por parte de Odebrecht. Empezamos. 3,2,1, ¡va!

EL CLAN DE FERRER

​ Margarita Toledo, la hermana de Alejandra Toledo fue acusada de falsificar firmas para inscripción del partido Perú Posible. Una de las testigos, Carmen Burga, fugó del país. En ese momento se acusó a Koki Toledo, sobrino del expresidente, de haber participado en esta huida.



Por otro lado, su hermano Luis Toledo Manrique golpeó a periodistas de Cuarto Poder que le cuestionaron el uso privado que le daba a una camioneta del Estado y la entrega de 45 hectáreas en Lurín. Su otro hermano, Pedro Toledo, fue acusado intentar ganar una licitación del Ministerio de Transportes por el solo hecho de ser "el hermano del presidente".

A su sobrino, Fernando Manrique, quien no era funcionario, se le encontraron 700 mil dólares en una de sus cuentas personales de Estados Unidos. Aquel dinero habría sido utilizado en la campaña de Alejandro Celestino.

HOSTAL MELODY Y EL DÍA PERDIDO

Alejandro Toledo y sus defensores aseguraban que fue secuestrado por el SIN de Vladimiro Montesinos y llevado al hostal Melody en contra de su voluntad. No obstante, una investigación periodística demostró una versión completamente distinta. El recepcionista del hostal Melody manifestó que recibió a Toledo acompañado de cinco mujeres del club nocturno ‘Two Star’. Otro empleado del hostal contó que llevó hasta la habitación de Toledo el pedido que había realizado a una farmacia. La Farmacia Deza mostró dos recibos por consumo firmados por Toledo dentro de un hostal. Estos vouchers mostraban un un monto de 14,572 soles y tenía la fecha del día perdido: 16 de octubre de 1998.

EL AVIÓN PARRANDERO

​Carlos González Moreno, un periodista del diario La Industria de Trujillo, contó en el 2002 que acompañó a Alejandro Toledo a Estados Unidos. En el regreso, después de hacer una escala en Costa Rica, el presidente roció alcohol durante la madrugada dentro del avión de la Fuerza Área. Es así como el avión presidencial pasó a ser ‘El avión parrandero’.



Según el testimonio del periodista, Alejandro Celestino Toledo Manrique se acercó a la zona en la que viajaban los periodistas dentro del ‘avión parrandero’ y compartió el trago con ellos armando así la jarana. La anécdota fue publicada en la ahora inexistente noticiastrujillo.com con el título de "Yo viajé en el avión parrandero".



El escándalo del avión parrandero creció en un viaje a España. Un funcionario de la Cancillería cantando "pásame la botella", el coro de la canción del mismo nombre, fue el símbolo de este hecho "curioso".

LA ESCOLTA "LADY B"

​Alejandro Toledo fue relacionado con su escolta Lady Bardales reiteradas veces. Carlos Bruce indicó en el programa ‘El Valor de la verdad’ que Alejandro Toledo sí tuvo un affaire con Lady Bardales, una bella policía.

En un viaje a Santiago de Chile, Carlos Bruce contó: "Yo estaba por salir cuando me entra un llamaba del presidente: 'Carlos quiero que vengas a mi suite', subo , toco la puerta y abre el seguridad. 'Eliane, me voy con Carlos a una reunión', subimos al ascensor, él estaba en el piso 21 y paró en el piso 16 y me dijo: 'hablamos más tarde'. Cuando bajo al lobby me dijeron que ahí se alojaba toda la escolta del presidente".



EL WHISKY, SU DEBILIDAD

Durante el gobierno de Toledo se gastaron casi 600 mil soles en compra de licor. El gasto mayor se realizó en whisky. En sus cinco años de gobierno (1826 días) se compraron 1753 botellas de Johnnie Walker etiqueta negra. El destino: Palacio de Gobierno.

Y aquel momento que muchos no perdonan.

NEGÓ A SU HIJA ZARAÍ TOLEDO

Alejandro Toledo negó a Zaraí Toledo previamente a las elecciones del 2011. Eliane Karp, su esposa, indicó en el programa de Jaime Bayly que probar su paternidad no era una prioridad. Luego, por la presión de la opinión pública, decidió reconocer a su hija y lo informó en un mensaje a la Nación. El video:







