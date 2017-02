El presidente ‘Alejandro Toledo’ (Fernando Armas), al enterarse que el Poder Judicial le ordenó prisión preventiva por 18 meses tras recibir, 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht, dijo que estaban montando una ‘cortina de humo’ y que los ‘verdes’ los debe tener su suegra porque ‘le gusta la plata’.

Presidente ‘Choledo’, hace poco dijo que no entendía por qué lo querían capturar, ¿ya recuerda dónde están esos 20 millones de dólares?



Rooootundamente niego lo negado anteriormente, y sigo sin entender. Soy un ciudadano que toma, pero no fuma porque me cae muy mal ese Hamilton (fiscal). Señorita periodista, no tengo esos 20 millones, no sé dónde están, empiezo a sospechar de mi suegra, a ella le gusta la plata... que me rebusquen.

No puede tapar el sol con un dedo y ahora su cabeza tiene precio: 100 mil soles.



¿Y cuánto dan por mi hígado? Es lo que más cuido. A qué nivel hemos caído, poner precio a un expresidente que luchó contra la corrupción. Cien mil soles es una humillación, porque no meten presos a esos de la ‘U’ que perdieron en la Copa con el equipo paraguayo... Soy inoceeeeente. Pensándolo bien, me podría entregar, pero pueden hacerme un favor, esa plata que me la depositen en Ecoteva.

¿Es cierto que desea pasar su arresto en el hotel ‘Melody’?



Es que ahí hay una suite presidencial que pasaría a llamarse ‘celda presidencial’. Si ‘Fuji’ está en Barbadillo rodeado de militares, ¿por qué yo no puedo estar rodeado de ‘Candys’?

¿Es verdad que quiere asilarse en Israel porque son especialistas en ‘bombas’?



Ja, ja, ja. Gracias por arrancarme una sonrisa ante tanta calamidad. Mire, mi captura internacional es una cortina de humo, quieren joder al ‘Cholo’ y sí, me voy a Israel y mi nombre será ‘Jaron Wiskyamzi’, que significa: ‘alegría del licor fuerte’.

Ahora grita ‘soy inocente’ como ‘Fuji’...



No me diga que lo registró en Indecopi, en qué mundo estamos, nada es propio. Gritaré ‘soy culpable’ porque a ‘Fuji’, diciendo ‘soy inocente’, le dieron 25 años. A lo mejor, al decir ‘soy culpable’ me dan menos.

¿Ya dejó de ser el ‘Cholo sano y sagrado’ para Eliane Karp?



No, solo ha quitado lo primero, sagrado todavía soy porque ahora tengo más seguidores que San Judas, todos ruegan encontrarme para salir de misios.

Para terminar, ¿se va a entregar?



Sí, me voy a entregar el 30 de febrero y si quieren agarrarme, búsquenme en la Estación de Barranco los viernes a las 10:30 p.m. Entradas en Teleticket, ja, ja, ja.