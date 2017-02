Alejandro Toledo: Poder Judicial declaró inadmisible recurso de apelación

El Poder Judicial, a través de su cuenta de Twitter, indicó que se declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Alejandro Toledo contra la decisión de prisión preventiva por 18 meses.



Esto, como es lógico, no cayó bien a Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo, quien no pudo contener su frustración por la decisión judicial. Esto se pudo ver en un enlace con Canal N.



En los primeros momentos de la conversación, el letrado dejó entrever que no todo estaría del todo claro en el fallo contra Alejandro Toledo.



LO ÚLTIMO: @Poder_Judicial_ declara inadmisible apelación presentada por la defensa de AlejandroToledo a prisión preventiva pic.twitter.com/qbRDd8zOR4 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 16 de febrero de 2017

EXTRADICIÓN

En la víspera, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció que se había escogido el camino de la extradición para traer a Alejandro Toledo.



“El procedimiento que existe hoy es el de la extradición. Sin perjuicio de eso, también existe un procedimiento a nivel del Departamento de Estado. El procedimiento que hoy está en marcha es el de la extradición a través de la solicitud del Poder Judicial”, señaló sobre el caso de Alejandro Toledo.



El viaje de Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, a Estados Unidos ha sido visto como una movida para instar a la administración de Donald Trump a acceder a las intenciones peruanas con relación a Alejandro Toledo.



El exmandatario habría recibido un soborno de 20 millones de dólares por parte de la empresa Odebrecht para así hacerse de algunas obras de la Interoceánica.

