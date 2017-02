Alejandro Toledo: ¿por qué no figura en la web de la Interpol? [VIDEO]

El expresidente Alejandro Toledo tiene sobre su cabeza una orden d captura internacional, motivo por el cual podría ser aprehendido en el lugar donde se encuentre. Esta directiva, según se sabe, ya la tiene Interpol.



La entidad ya diseminó el documento entre los países que la conforman, motivo por el cual Alejandro Toledo tendría las horas contadas. Aunque el panorama sería distinto si el exmandatario, líder de la chakana, se entrega a la justicia.



Desde hace algunas horas, no pocas personas dieron cuenta que el nombre de Alejandro Toledo no estaba en la lista de 'Los más buscados' de la web de la Interpol. Esto llevó a creer que la organización policial no estaba notificada realmente.

Es así que el Ministerio del Interior tuvo que indicar el motivo para esta ausencia en la base de datos, la cual tiene que ver con la confidencialidad del caso. Es así que se indicó que la orden de detención contra Alejandro Toledo es privada.



“El documento desautoriza expresamente la ‘distribución a los medios de comunicación (Internet inclusive) del extracto de la notificación roja publicado en la zona de acceso público del sitio web de Interpol'”, se puede leer en el comunicado que lanzó dicha cartera sobre Alejandro Toledo.



Esto tiene coherencia con una idea que muchos poseen sobre la base de datos de la Interpol: los criminales que están allí son un peligro para las personas. Sin embargo, son muchas las personas que figuran allí por lavado de activos, uno de los delitos que se atribuyen a Alejandro Toledo, y otros que no tienen que ver con lastimar a los demás.



Alejandro Toledo es acusado de recibir un soborno de 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht por la adjudicación de unos tramos de la Carretera Interoceánica. Por su 'cabeza' se ofrece una jugosa recompensa de 100 mil soles.

