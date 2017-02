El Ministerio del Interior del Perú invocó a la Interpol Francia a actuar con la mayor celeridad posible a fin de evitar la fuga del expresidente Alejandro Toledo.



Como se sabe, el ministro del Interior Carlos Basombrío anunció este viernes que Toledo Manrique fue incluido en el Programa de Recompensas. El Gobierno ofrece 100 mil soles a cualquier persona que de información sobre su paradero.



Anoche, el Poder Judicial ordenó su captura y 18 meses de prisión preventiva en su contra, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.



"No obstante los reiterados requerimientos efectuados ante el Área Legal de la Interpol Francia, hasta las 7:00 a.m. del 10 de febrero del 2017 no se ha difundido la Notificación Roja de Alejandro Toledo Manrique, habiéndose recibido como respuesta, que se encuentra en proceso de evaluación y que una vez concluida la difundirán, sin precisarse fecha y hora", señala el comunicado enviado por el Mininter.