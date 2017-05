Desde Estados Unidos, el exmandatario Alejandro Toledo rechazó que sea un ‘fugitivo’ o que se haya ‘escapado’ del Perú, donde existe sobre él orden de prisión preventiva por 18 meses, por supuestamente haber recibido una coima de 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.



"Yo doy la cara. Yo no soy fugitivo. Yo estuve aquí cuando me avisaron de eso (el pedido de prisión). Yo no me he escapado de mi país, quiero que usted sepa. Se acabó. Y no le voy a responder nada más", indicó Alejandro Toledo en un breve diálogo con un periodista de la BBC.



Cabe indicar que Alejandro Toledo evitó precisar cuándo piensa regresar al Perú para enfrentar los cargos en su contra. Desde el Perú se le ha pedido al expresidente que dé la cara ante la justicia, ya que su accionar deja mucho que desear.