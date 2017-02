Alejandro Toledo y Odebrecht: ¿por qué no regresa si es inocente? [VIDEOS]

El expresidente Alejandro Toledo está sumergido en una tormenta que podría acabar con su ya alicaída carrera política tras la orden de prisión preventiva dada por el Poder Judicial por sus presuntas implicaciones con los sobornos de Odebrecht.



Muchos esperan que la orden de captura internacional, la cual tiene que ser notificada por la Interpol a los 190 países de conforman su red, no concluya con un vergonzoso arresto. Algunos usuarios en las redes piden que Alejandro Toledo se entregue 'por las buenas'.



En este marco, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, indicó que Alejandro Toledo debería venir si no es responsable de los delitos que se le atribuyen por el caso Odebrecht.



"Nosotros estamos acompañando esa búsqueda en el acaso que el expresidente Alejandro Toledo no se ponga al derecho. (...) Si él señala que no es responsable, pues que venga si no tiene nada que temer y que responda ante la justicia”, manifestó a la prensa.

La titular de Justicia manifestó que, una vez que Interpol le ponga las manos encima a Alejandro Toledo, se harían los trámites para una extradición.



“La Corte Suprema evalúa los componentes jurídicos del cuadernillo de extradición si considera que procede lo remite al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y cancillería nos encargamos de actualizar todas al extradiciones activas y pasivas”, expresó Pérez Tello sobre el caso de Alejandro Toledo.

