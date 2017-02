Alejandro Toledo y un escándalo antes de Odebrecht: Aerocontinente y Fernando Zevallos

Alejandro Toledo ve su horizonte político oscuro, con nubarrones de críticas, truenos de escándalos y rayos de cuestionamientos. La denuncia de que habría recibido al menos 20 millones de dólares en coimas, por parte de Odebrecht, y que habría exigido 15 millones más, pone a Alejandro Toledo en una situación más que incómoda. En concreto y sin anestesia: el ex presidente Alejandro Toledo Manrique puede acabar en prisión.

No obstante, este no es el primer escándalo o cuestionamiento de Alejandro Toledo con temas de dinero y poder (político). A inicios de este siglo, cuando el exmandatario era un candidato presidencial, una investigación periodística reveló que el fundador de Perú Posible recibió dinero de Aerocontinente, la aerolínea que fue creada por Fernando Zevallos, narcotraficante hoy preso. Odebrecht estaba lejos de Alejandro Toledo, Aerocontinente habría financiado parte de su campaña política que luego lo llevó a la presidencia.

A continuación, el texto de Miguel Ramírez, uno de nuestros destacados columnistas y ex jefe de la recién resucitada Unidad de Investigación del diario El Comercio. En ella da más detalles de Alejandro Toledo, Aerocontinente y Fernando Zevallos. Fue publicada a fines del año 2015, al inicio de la última campaña presidencial. Aún no se sabía mucho del aceitoso pulpo de la corrupción de Odebrecht en el Perú; al menos no tanto como ahora. 3, 2, 1, ¡va! (sigue después de la foto)

Alejandro Toledo y Fernando Zevallos Alejandro Toledo y Fernando Zevallos

Ahora que empieza la campaña electoral [esta columna se publicó en noviembre del año 2015] tenemos que ponerle la puntería no solo al financiamiento de los partidos políticos. También a las empresas o personas oscuras y sospechosas que en la sombra los apoyan.



Pocos peruanos conocen que en la campaña del año 2000, el entonces candidato Alejandro Toledo recibió dinero y pasajes aéreos gratis del narcotraficante Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’, y su hermana Lupe, dueños de la compañía ‘Aerocontinente’.



El año 2005, cuando ‘Lunarejo’ fue enviado a prisión, directivos de su compañía declararon a las autoridades sobre aquellos aportes entregados a Toledo y su partido Perú Posible, durante esa campaña que lo llevó a la presidencia de la República.



Fernando Zevallos, 'Lunarejo'. Narcotraficante peruano preso. Fernando Zevallos, 'Lunarejo'. Narcotraficante peruano preso. Foto del año 2009.

Uno de esos testigos aceptó darme una entrevista, con la condición de que nunca revelara su identidad. Muchas de las cosas que dijo logramos comprobarlas en la Unidad de Investigación de ‘El Comercio’.



Una entrega de dinero ocurrió en 1999, cuando el ‘narco’ se encontraba prófugo en Estados Unidos. Su hermana Lupe recibió al candidato a la presidencia en su oficina, en el piso 16 de un edificio de la avenida Pardo, en Miraflores. Llegó acompañado de su sobrino ‘Coqui’ Toledo, quien administraba los fondos de la campaña.



La historia se repetiría en las elecciones regionales del año 2002, cuando Toledo ya era presidente. En esa oportunidad, ‘Aerocontinente’ entregó cientos de pasajes aéreos totalmente gratis para que los dirigentes y miembros de Perú Posible viajaran por todo el país.



Se trató de una ‘lluvia de pasajes’. La empresa de los Zevallos creó un código especial para entregarlos. Los llamó ‘boletos valorados’. Los hacían aparecer como si se hubiesen comprado al ‘cash’.



Fernando Zevallos, narcotraficante peruano, dueño de la aerolínea Aerocontinente Fernando Zevallos, narcotraficante peruano, dueño de la aerolínea Aerocontinente

A los pasajes se les puso la tarifa más alta, US$238, pero Perú Posible no pagaba un sol. A ojo de buen cubero, ese apoyo habría representado más de US$200 mil.



Hay un suceso inolvidable que retrata aquella relación de Toledo y los Zevallos. Ocurrió el 23 de setiembre del 2002, en Iquitos, en el primer viaje oficial que hizo como presidente.



En la campaña, Toledo había ofrecido a los ‘charapas’ que su gobierno reestablecería los vuelos internacionales Lima-Iquitos-Miami, que ‘Aerocontinente’ había suspendido porque no le eran rentables.



El entonces jefe de Estado convenció a los Zevallos para que reiniciaran ese circuito aéreo y fue a Iquitos a hacer el gran anuncio. En agradecimiento, invitó a Lupe Zevallos para que lo recibiera en las escalinatas del avión.



El presidente no sabía que Lupe lo esperaba acompañada de su hermano ‘Lunarejo’. Pasaban los minutos y Toledo no salía del avión. No sabía qué hacer. Un funcionario de protocolo se acercó a Lupe y le dijo que solo ella debía estar allí.



El texto original, aquí.