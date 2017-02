Alejandro Toledo dijo que colaborará con la justicia, pero no volvería a Perú [VIDEO]

El expresidente Alejandro Toledo, quien está investigado porque habría recibido dinero de la empresa brasileña Odebrecht, se pronunció en su cuenta de Twitter y pidió que no se le haga un "linchamiento político".



Desde el primer párrafo de su misiva, Alejandro Toledo sostuvo que no se describe como'fugitivo' ya que él salió de nuestro país cuando todavía no se le habían atribuido cargos. Es más, él sostuvo que todo se trata de una "distorsión" que rechaza.



El exmandatario mencionó que está dispuesto a colaborar con el Poder Judicial, pero no indicó cuándo retornaría. Con esto, Alejandro Toledo estaría indicando que no tiene pensado volver a Perú hasta que lo considere propicio.



"Todos los peruanos tenemos el derecho a la presunción de inocencia y el debido proceso dentro de la ley", expresó Alejandro Toledo en este mensaje.



Hay que mencionar que Alejandro Toledo habría recibido una 'coima' de 20 millones de dólares por parte de Odebrecht, empresa que se adjudicó unas obras en la Interoceánica.

Nunca me he fugado de nada, pero me llaman "fugitivo" -- una distorsión maquiavélicamente política que rechazo. #maquiavelicamente pic.twitter.com/nNMG65a8At — Alejandro Toledo (@AlejandroToledo) 13 de febrero de 2017

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.