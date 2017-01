Exprocurador Ronald Gamarra: "Se debería pedir la detención de Alejandro Toledo"

El exprocurador Ronald Gamarra consideró que la fiscal que investiga a Alejandro Toledo, por el caso Ecoteva, debería solicitar la orden de detención del exmandatario, ya que existen muchas pruebas en su contra.



“No entiendo por qué, a estas alturas, no se pide la detención de Alejandro Toledo, quien se encuentra investigado por el presunto delito de lavado de activos. Hay pruebas suficientes para que lo detengan”, manifestó Ronald Gamarra.



En otro momento, Ronald Gamarra se pronunció sobre la solicitud de la procuradora de lavado de activos, Janet Briones, para que se le varíen la reglas de conducta a Alejandro Toledo, entre las cuales figura que pida autorización judicial para salir del país.



“Estoy totalmente de acuerdo con ese pedido, porque con la nueva presunta entrega de dinero de parte de empresas brasileñas, se complica más la situación de Alejandro Toledo”, sostuvo Ronald Gamarra.



Asimismo, Ronald Gamarra discrepó sobre la postura de Luciano López, abogado de Alejandro Toledo, quien dijo que no era necesario el permiso judicial, pues su patrocinado siempre cumplió con las diligencias.



“Las pruebas en contra de Alejandro Toledo son de tal magnitud que hacen que las posibilidades de responder a la justicia o fugar se incrementen”, enfatizó Ronald Gamarra.