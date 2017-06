Alfredo Thorne da este sentido mensaje (¿de despedida?) al personal del MEF [VIDEO]

Por la salida de un audio comprometedor, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, está en medio de la polémica. Esta parece que no disminuirá a corto plazo debido a las respuestas que ofreció en su cita en el Congreso de la República.



Luego de la cita, Alfredo Thorne sostuvo que podría alejarse del Ministerio de Economía (MEF) si es que no recibe, tras sus explicaciones, el respaldo de los parlamentarios peruanos. Esta situación se puede poner muy complicada ya que la bancada fujimorista no estaría conforme con los argumentos ofrecidos por el funcionario.



Es así que Alfredo Thorne volvió a las oficinas del Ministerio de Economía y, como cuando un capitán se reúne con su tripulación antes del combate final, dio un mensaje a los trabajadores de su cartera.

Un video muestra a Alfredo Thorne frente a muchos de ellos, dándoles un mensaje de esperanza y, quizá, despedida. “Es una institución, no depende de una persona, depende de todas las personas que están hoy acá”, manifestó.



"Nadie nos va a doblegar y vamos a avanzar, y hacer que los principios de esta economía se mantengan y ustedes son los guardianes de esto”, concluyó Alfredo Thorne en medio de los aplausos del personal del Ministerio.