Alfredo Thorne retó al fujimorismo: "Si la mayoría parlamentaria quiere censurarme, puede hacerlo"

“Si la mayoría parlamentaria quiere censurarme, puede hacerlo, la Constitución se lo permite. Si no, a avanzar juntos y hacer crecer el país”, indicó el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, como retando al fujimorismo (Fuerza Popular).



Como se recuerda, Alfredo Thorne se presentó el último viernes ante el Pleno del Congreso para explicar el audio, donde presuntamente presiona al contralor Edgar Alarcón para que dé un informe favorable sobre el aeropuerto de Chinchero (Cusco).



Sus palabras no convencieron a algunas bancadas de oposición, cuyos representantes anunciaron que le daban unos días al Gobierno para que Alfredo Thorne deje el cargo, caso contrario presentarán una moción de censura para sacarlo del gabinete.

‘NO PODEMOS PARAR’

Alfredo Thorne se pronunció mediante su cuenta en la red social Twitter, donde también escribió: “El Perú no puede parar. No podemos generar incertidumbre sobre la gestión de la economía. Debemos respetar la institucionalidad económica”.



También publicó lo siguiente: “No puedo servir bien a los peruanos como ministro de Economía si la mayoría parlamentaria no me renueva su confianza... Tengo la conciencia limpia, la confianza del presidente (Pedro Pablo Kuczynski) y la del gabinete. He pedido la del Congreso para seguir trabajando”.



Finalmente, Alfredo Thorne indicó: “Las personas decentes no chantajeamos ni nos dejamos chantajear... Fui al Congreso por iniciativa propia, aclaré todo y respondí con la verdad a todas las preguntas que recibí”.