Alfredo Thorne: ¿subirá sueldo mínimo? Ministro de Economía nos responde [VIDEO]

Alfredo Eduardo Thorne es nuestro actual ministro de Economía. Es nieto de banquero. Descendiente directo del prócer de la Independencia, Hipólito Unanue. Es primo del cardenal Juan Luis Cipriani. Estudió Economía en la Universidad Católica. Realizó una maestría en Desarrollo Económico en la Universidad de Cambridge, y un doctorado en Economía, en la Universidad de Oxford.



Ocupó cargos importantísimos a nivel mundial. Ha sido director de la Bolsa de Valores de Lima y de una AFP.



Según las encuestas hay dos temas que le preocupan al pueblo: la inseguridad ciudadana y la reactivación de la economía. Por tal motivo, lo llevamos a la cancha, al mercado y algunas amas de casa le gritaron: ¡Ha subido 3 soles el kilo de pollo! También hubo unas respetables señoras que le gritaron: ¡Qué churro!



Ministro Thorne, en forma realista, ¿a cuánto se proyecta crecer este año?

Hemos dicho que vamos a crecer a 4.8 %. Obviamente, hay siempre márgenes de error por arriba o por abajo. El consenso del mercado está en 4.2 y eso nos da suficiente base.



Con tanto ruido político en el Perú, ¿es posible alcanzar esa cifra?

Sí. Depende mucho de cómo se manifiesta el ruido político. Si se manifiesta en cambios abruptos en los mercados, eso sí impacta económicamente. Si es puro ruido político, no necesariamente afecta de forma negativa.



¿Cuál es su percepción de todo lo que está pasando con Odebrecht?

Era de esperar. Todos sabíamos que había ciertos vicios con Odebrecht y se habían dicho de distintas tiendas políticas. Creo que lo que estamos viendo es, simplemente, la constatación de eso.



¿Pone las manos al fuego por PPK como lo hizo Mulder por Alan García?

Sí, claro.



¿Le asusta la inestabilidad política e incluso que se hable hasta de vacancia presidencial?

No, no me asusta.



Un amigo economista me dijo que de concretarse el proyecto minero Las Bambas, íbamos a tener una buena cifra de crecimiento, de lo contrario sería muy difícil, ¿comparte esa opinión?

Las Bambas ya está en operaciones y nos está dando, de los 4 puntos... bueno, los tres proyectos mineros de cobre nos están dando 2 puntos porcentuales y eso va a continuar en el 2017.



Hay la sensación de que el empresariado peruano tiene muchas dudas y no está invirtiendo como debería, ¿por qué?

No creo. Los números nos dan la razón. Lo que está cayendo mucho es la inversión minera, pero la inversión no minera está en terreno positivo. Lo que tenemos que hacer como Gobierno es darle el margen al sector privado para que crezca.



¿Cuáles son las principales trabas que impiden el crecimiento económico del Perú?

Dos fundamentalmente. Una son trabas administrativas, burocráticas, pues simplemente el Estado se ha convertido en muy ineficiente, y la segunda es nuestra dependencia muy fuerte del sector minero, que hoy día tiene un decrecimiento en términos de inversión privada.



¿Qué medidas se están tomando a corto y mediano plazo para impulsar nuestra economía?

Estamos redefiniendo el modelo, en vez de solamente basarnos en la minería. Estamos hablando de fuentes de crecimiento interno, dos de ellas, infraestructura y formalización.

‘UN POCO DE PACIENCIA’

Como periodista recorro la calle todos los días y siento el malestar de la gente por el alza de los precios. ¿Qué le tiene que decir al ama de casa?

Que tiene que concentrarse en la inflación a nivel global, que está creciendo hoy día solamente al 3%. Es de las inflaciones más bajas que hay en América Latina.



Pero eso no lo va a entender el ama de casa...

El ama de casa lo que tiene que entender es que hay cierta estacionalidad en los precios, como el pollo, que subió en octubre y bajó en noviembre. Entonces, en lo que debemos de concentrarnos es en el promedio.



¿Por qué están subiendo los precios?

Por distintas razones. El pollo, por razones estacionales; la papa también subió. Hay otros precios que sí son más permanentes como el de la electricidad, debido al cobro que se hace por el gasoducto.



¿Qué va a hacer para que el gasto interno pase de crecer 1%, como ha sido el 2016, a por lo menos 4% para este 2017?

Tres cosas: mayor inversión en infraestructura que ya lo hemos hecho. Hemos pasado cuatro decretos legislativos que nos van a permitir eso. Luego, formalización, tenemos tres reformas que van a ayudar a la formalización. Y el tercer punto es que tenemos que generar crecimiento en otros sectores, como por ejemplo: el turismo, agricultura, reforestación.



Este año, ¿cuánto más va a aumentar el empleo en nuestro país?

El empleo y la formalidad ya están aumentando. Hemos visto un aumento de la formalidad en el último reporte de empleo. Hemos tenido casi 2 puntos porcentuales más en formalidad. En el empleo, vamos a empezar a ver un rebote, yo diría, a partir de junio o julio.

EL SUELDO MÍNIMO

¿Le parece que el sueldo mínimo de 850 soles es suficiente o debería incrementarse?

El sueldo mínimo tiene que estar atado a la productividad del país. En la medida que nosotros seamos exitosos, formalicemos la economía y hagamos que esta sea más productiva, el sueldo mínimo debería subir.



En soles, al final de este año, ¿a cuánto debería subir el sueldo mínimo?

Si nosotros crecemos al 4.8% más una inflación de más o menos 3%, eso significa que el sueldo mínimo al final del 2017 debería subir un 8%. Debería ser cerca de 900 soles.



Alguna vez dijo que PPK era la persona que podía cambiar este país, ¿se reafirma en lo que manifestó?

Totalmente. Trabajamos para ello todos los días. Todas las reformas que estamos haciendo están orientadas con esa finalidad. Estamos cambiando la economía y yo quiero que la gente tenga un poquito de paciencia y nos deje hacerlo.



Los ministros de Economía generalmente son impopulares. ¿Cuáles son las metas a las que usted pretende llegar para tener aceptación con el pueblo?

Hemos hecho cambios muy importantes. Desde el primer día que llegué al ministerio fui a saludar a cada una de las personas que trabaja en el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), fuimos y vamos a los mercados. Hice mis 100 primeros días en Villa El Salvador. Nosotros queremos un ministerio que esté ligado a la gente y la atienda.



Pero ¿cuál es la meta?

Es llegar al pueblo, al de a pie. A que tenga más plata en el bolsillo, a que su economía familiar mejore.



¿Y el legado que quieren dejar tanto usted como el presidente Kuczynski?

Dejar una economía que crezca con baseen el bienestar de la gente y de las clases medias.



Muchos dicen que este es el mejor momento del Perú para dar el gran salto, ¿qué nos falta?

Nos falta la decisión de la gente. Que se sienta convencida de que vamos a dar ese gran salto. Sin embargo, ha habido muchas cosas que tenemos que cambiar. Encontramos una economía muy golpeada, como dice usted, anclada sobre la minería, no sobre el gasto que la gente siente en su bolsillo.



Muchas gracias, señor ministro, por venir al mercado y dar la cara...

Muchas gracias a usted.

