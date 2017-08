Ana Jara denunció que su madre falleció en hospital de EsSalud por no tener DNI [VIDEO]

La expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, está viviendo en carne propia lo que miles de peruanos viven a diario en la mayoría de hospitales de EsSalud. La también excongresista de la República denunció a los medios de comunicación que su madre falleció por falta de atención en el hospital Rebagliati, pues no quisieron atenderla porque no portaba el DNI físico y se demoraron en la verificación del traslado.



En América Noticias, Ana Jara explicó que su madre fue trasladada desde Ica al hospital de Lima por iniciativa de EsSalud y que lamentablemente fue víctima de maltratos por parte del personal del turno madrugada.



“Me han tenido dando vueltas para pasar a la unidad de cuidados intensivos a mi madre solo porque no tenía DNI. Les pedí que bajaran de consultas en línea la identidad de mi madre, pero no les bastó (…) ¿Cómo puede ser que la burocracia puede estar encima de la vida de un paciente?”, dijo indignada Ana Jara ante la impotencia de no poder haber hecho algo màs para salvar la vida de su madre.



Ana Jara agregó que la experiencia en el hospital de EsSalud fue realmente lamentable y que ha vivido "en carne propia" lo que miles de pacientes padecen a diario en los centros médicos de esta entidad.



“Si a mí me pasa eso, qué le pasará al pobre ciudadano que va a Essalud a hacerse ver. Pobre gente, yo lo estoy sintiendo en carne propia. El turno de trauma shock que queda en Domingo Cueto es de terror. La he visto a mi madre desnuda. Ella venía por un cuadro de sepsis por la neumonía. 10 minutos desnuda, yo quería taparla con una colcha pero me decían que no”, denunció Ana Jara.