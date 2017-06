Así se vivió el aniversario de Áspero, la ciudad pesquera de Caral

Por: Sonia Obregón



Iluminados por fogatas y coloridas luces, la ‘Señora de Áspero’, la ‘Dama de los Cuatro Tupus’ y el ‘Señor de Caral’ armaron la fiesta en la ciudad pesquera de Áspero por sus 12 años de puesta en valor. Vestidos con antiguos trajes, los estudiantes de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho fueron los encargados de encarnar a estos personajes.



Por el aniversario de este sitio arqueológico, ubicado en Supe Puerto (Barranca), las familias también rindieron tributo a la ‘Cochamama’ (madre de las aguas) y disfrutaron de visitas guiadas, paseos de antorchas, concierto de la soprano Sylvia Falcón y ricas comidas típicas. “Mi sobrina está actuando. Es interesante saber cómo vivían nuestros antepasados. Me siento orgullosa de ser barranquina”, dijo Milagros Félix (30).



Según, David Palomino, jefe de campo de dicho complejo arqueológico, Áspero comenzó a ser investigado por la doctora Ruth Shady en el 2005. “Durante más de 30 años fue un botadero de basura. Se retiraron más de 8 mil toneladas de desechos. Con la puesta en valor, se descubrió de que se trataba de un asentamiento muy similar a Caral que se dedicaba a la pesca”, contó a Trome.



Por su parte, Ruth Shady afirmó que esta edición buscó generar reflexiones de prevención y mitigaciones frente a los huaicos ocasiones por el Fenómeno de El Niño costero. “Queremos demostrar por qué esas poblaciones de hace 5 mil años han perdurado pese a los desastres naturales”, dijo.



SEPA QUE…

• Áspero proporcionaba productos a Caral, principalmente la anchoveta y sardina.

• Al año, este sitio arqueológico recibe cerca de 10 mil visitantes.

• Los pobladores tenían un buen manejo territorial. No se asentaban sobre sobre causes de huaicos o playas.

• En el 2016 se halló el entierro la ‘Dama de los Cuatro Tupus’, que confirma la importancia del papel femenino en el desarrollo de esta civilización.

• Pirámides, como la Huaca Alta, Huaca de los Ídolos y Huaca de los Sacrificios, conjuntos residenciales, muros y bloques de piedra unidos con mortero de arcilla son algunos de sus atractivos.