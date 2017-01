Aniversario de Lima: Eligen al ganador del mejor 'lomo saltado' [FOTOS]

Por: Sonia Obregón /Nathalie Salazar

Su secreto es mucho fuego, los cortes perfectos y la textura de cada ingrediente. De esta forma, prepara el lomo saltado, Alan Larrea Rivas (37 años), quien se consagró esta mañana como el ganador del 'Concurso Lomo Saltado 2017' de la capital, evento que organizó la Municipalidad de Lima como víspera a celebrarse los 482° aniversario de su fundación.



"Desde hace 15 años vengo preparando este plato, que personalmente me gusta muchísimo. Lo que yo hago es comerlo en varios lugares, veo cuál es su punto y saco mi propia versión", indicó a Trome, Rivas.



El chef indicó que su secreto es hacerlo con mucho fuego, con cortes perfectos y darle una textura a cada ingrediente. "Este plato que he preparado tiene sal, pimienta, comino, vinagre, sillao y lomo de carne. Es importante como mezclar los ingredientes y tener una buena técnica".



"Me siento muy feliz, es un logro como persona y estoy muy agradecido a Dios. Agradezco también a mis amigos y mi familia que me acompañaron”, dijo.



Su esposa también es chef como él. Trabaja como cocinero desde hace 6 meses en el restaurante Bisanti y es egresado del Instituto de Cocina de Pachacutec (Ventanilla), que dirige Gastón Acurio.



'Concurso Lomo Saltado 2017' junto a más de 20 restaurantes de todo Lima. (Fotos: Sonia Obregón /Trome) 'Concurso Lomo Saltado 2017' junto a más de 20 restaurantes de todo Lima. (Fotos: Sonia Obregón /Trome)

SEGUNDO PUESTO

El chef Roberto Huaya, del restaurante 'José Antonio'.



TERCER PUESTO

Jilmer Cerrón, del restaurante 'Rincón Cervecero'.

Patricia Bautista, del restaurante 'Hoteles San Agustín'.