Con el ‘Ekeko de la fortuna’, baños de florecimiento y otros rituales, muchos esperan conseguir el próximo año salud, dinero, trabajo y amor.

“La gente quiere atraer la buena suerte. El ekeko, las alasitas (objetos en miniatura que expresan un deseo: una casita o un auto) y los baños de florecimiento son tradiciones ancestrales de Perú y Bolivia”, dijo Lidia Cortez, de la ‘Feria de los deseos’, en el Parque Ruiz Gallo, en Lince.

Antuané Achahui, de la feria, explicó que “el ekeko es un amuleto de la abundancia y aquí tenemos el más grande del mundo”.

HUEVO DE AVESTRUZ

Hay también lectura de hojas de coca y ‘baños de florecimiento’ (con flores amarillas, incienso, huevo de avestruz), desde 20 soles y otros de 10 soles por Año Nuevo.

En el Campo de Marte también hay otra feria en la que muchos buscan baños de florecimiento y alasitas por Año Nuevo. Llevan miniaturas de pasaporte, de combis y camiones, de tiendas, de novio, billetes y otros deseos.

TOME EN CUENTA

Hay que tener precaución con los baños de florecimiento ‘bamba’ para evitar dermatitis, alergias y hongos.

No use plantas o flores secas, jabones (de puzanga u otros) sin registro sanitario ni preparados extraños, de color intenso o en envases no sellados.

No tome brebajes ni se aplique ungüentos.