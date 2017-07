Impresionante. Un enorme iceberg, de 44 veces el tamaño del distrito de San Juan de Lurigancho o 55 veces la ciudad de París, se desprendió de la plataforma Larsen C, una crucial plataforma de hielo flotante en la Antártida, informaron este miércoles expertos de la Universidad británica Swansea.



El iceberg, que al parecer recibirá el nombre de A68, pesa un 1 billón de toneladas métricas y tiene una área de 5.800 kilómetros cuadrados.



“Anticipábamos este evento desde hacía meses, y nos sorprendió que tomara tanto tiempo para que se abriera la brecha en los últimos kilómetros de hielo”, señaló Adrian Luckman, de la Universidad de Swansea. “Seguiremos vigilando tanto el impacto de este desprendimiento sobre la plataforma Larsen C como el destino de este enorme témpano”.



Se trata de un suceso natural que no fue provocado por el cambio climático causado por el hombre, afirmó el glaciólogo de Swansea Martin O'Leary.



Los científicos no prevén que se produzca un aumento inmediato del nivel del mar.

Los científicos llevaban vigilando el desarrollo de una gran grieta abierta en esa zona del continente blanco desde hacía más de una década, pero el proceso de ruptura se aceleró a partir de 2014, lo que pronosticaba la inminencia de este suceso.



El desprendimiento definitivo del iceberg tabular ocurrió en los dos últimos días, confirmó hoy el "Proyecto Midas" de la Universidad de Swansea.



Los científicos aseguraron que este desprendimiento no afectará los niveles del mar en el corto plazo.



Satélites de la NASA y la Agencia Espacial Europea vigilan la plataforma y han ofrecido imágenes dramáticas del desprendimiento que han despertado interés más allá de la comunidad científica.



El proyecto, que investiga las consecuencias del calentamiento global mediante una combinación de trabajos en el terreno, observación satelital y simulación informática, dice que el témpano es uno de los más grandes de que se tenga registro.