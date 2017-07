Apra: ¿el ‘partido de la estrella’ en crisis? [VIDEO]

Este Búho recibe mails de jóvenes universitarios. ‘Buhíto, compara la política peruana con películas de Hollywood’. Keiko fue convocada por Alfred Hitchcock para protagonizar ‘Psicosis’, por la posición adoptada por su hermano Kenji. El líder del ‘Frente Amplio’, Marco Arana, es el protagonista de una película profana como ‘El código Da Vinci’, donde un cura rompe la unidad de la izquierda. Y el director Oliver Stone dirigió al comandante Ollanta en la continuación de una película clásica, ‘Pelotón’. Allí el ‘Capitán Carlos’ pelea con el oficial malo, su hermano Antauro. Hay tanta sangre que es para mayores de dieciocho años y con documento probatorio. Les dejo mis ‘Pastillitas’ para que se deleiten.



- REUNIÓN ESPERADA: Veo que muchos critican el encuentro que PPK y Keiko sostendrán mañana. Afirman que será un saludo a la bandera, pues no se llegará a ningún acuerdo y solo se juntan para la foto. Pienso que ese es el riesgo. Sin embargo, en las actuales circunstancias del país, en que la economía está frenada por los enfrentamientos políticos, es una obligación del presidente del Perú y de la lideresa de la mayor fuerza opositora en el Congreso que se sienten a dialogar. Así que permítanme albergar alguna esperanza de que se logren consensos para la gobernabilidad, sobre todo en economía, lucha contra la corrupción e inseguridad ciudadana. Ya sea por cálculo político, desprendimiento o amor al país. Usted elija el motivo. Ojo, eso no significa que algún ministro lobista tendrá carta blanca para hacer negocios.



- MINISTROS SIN ‘CAYETANO’: A punto de cumplirse el primer año de este gobierno, analistas y ciudadanos de a pie coinciden en calificarlo de ‘decepcionante’. La gente se pregunta qué fue del autoproclamado ‘gabinete de lujo’, supuestamente conformado por los expertos más capaces del país. Pero la economía sigue estancada, la delincuencia continúa imparable y al monstruo de la corrupción parecen haberle salido tres cabezas más. No creo que los mejores cuadros del Perú sean solo los ‘amix’ de San Isidro de PPK, como dice Carlos Meléndez. Falta pluralidad. Para ser ministro hay que tener esquina, haberse ensuciado los zapatos. No basta con ser un entendido en cifras y estadísticas, un tecnócrata de escritorio.



- EL PARAÍSO DE LA INFORMALIDAD: El trágico incendio en la galería Nicolini desnudó la realidad de la informalidad en nuestro país. A pocas cuadras de Palacio de Gobierno, de la Municipalidad de Lima y del Congreso, y rodeada de comisarías, el referido centro ferretero era una gigantesca industria de la falsificación de cientos de miles de fluorescentes, pinturas y todo tipo de productos chinos de baja calidad, a los que borraban la marca para poner en su lugar las de prestigiosas empresas. Y encima empleaban a humildes jóvenes, a los que prácticamente esclavizaban. ¿Dónde está el Estado? ¿El Ministerio de Trabajo, Indecopi, Sunat, el municipio de Lima, Defensa Civil, la Policía, el Ministerio Público y demás instituciones que no hacen nada?



- TORMENTA EN EL APRA: El congresista Jorge del Castillo, junto a César Zumaeta, Luciana León, Carlos Roca y otras figuras del Apra, denunció que ‘con el método acuñista de plata como cancha’ fueron comprados los votos de los delegados en las elecciones internas del Apra, donde el último sábado el congresista Elías Rodríguez fue elegido secretario general. La denuncia la hicieron ayer en las rejas de la Casa del Pueblo, pues las cerraron para impedirles el ingreso. Además, Del Castillo calificó de ‘sobones’ a los que eligieron como presidente del partido a Alan García, quien finalmente no aceptó el cargo. Este entiende que no tiene mayor sentido estar en la pelea. Se vienen tiempos difíciles en el ‘partido de la estrella’.



- MADURO AFLOJA: A cien días del inicio de las protestas contra el régimen del autócrata Nicolás Maduro, el líder de la oposición, Leopoldo López, dejó la cárcel y fue enviado a su casa para cumplir arresto domiciliario. La jugada de Maduro y sus esbirros huele a querer enfriar las tensiones que han dejado casi un centenar de muertos. Los opositores venezolanos señalan que es una clara señal del fin de la época de Maduro, el torpe chofer de bus elegido por Hugo Chávez como su sucesor, pero el panorama no parece muy sencillo. Este régimen solo dejará el poder a la fuerza. Mientras tanto, el Perú tiene la obligación moral de seguir abriendo sus puertas a los hermanos venezolanos que llegan huyendo de ese gobierno criminal. Apago el televisor.

Leopoldo López saluda a multitud de seguidores en las afueras de su casa