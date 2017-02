Aprista denunció a Alan García por lavado de activos [VIDEO]

Se trata de Ángela Valdéz. La trabajadora parlamentaria presentó una denuncia penal contra el ex presidente Alan García y su ex esposa Pilar Nores por el presunto delito de lavado de activos.



Valdéz acusó a García por haber adquirido "más de una veintena de inmuebles".



De acuerdo a Canal N, en enero pasado el fiscal José Castellanos abrió una investigación preliminar contra Alan García y su ex esposa Pilar Nores y otros exfuncionarios del segundo gobierno aprista tras recibir dos denuncias contra ellos por el delito de lavado de activos.



"El día viernes voy a estar dando las declaraciones al respecto en la fiscalía. Vamos a tener que esperar", dijo Valdéz vía telefónica.



Ángela Valdéz pertenece a una facción en el interior del partido aprista que exige la renovación de sus dirigentes y labora desde el año 2012 como técnica bibliotecaria en el Congreso de la República.