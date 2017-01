Esta tarde un nuevo huaico cayó sobre el socavón donde los mineros permanecen atrapados. Los familiares protagonizaron escenas de dolor tras ver que la violenta inundación volvió a afectar los trabajos de rescate que se vienen realizando en la zona.



Lamentablemente, las condiciones climatológicas dificultan las labores de búsqueda y ponen en peligro a los rescatistas.



INFORMACIÓN PREVIA



Un nuevo huaico perjudicó las labores de búsqueda de los siete mineros atrapados en un socavón, en el distrito de Acarí, en Arequipa, por lo que los trabajos de rescate se suspendieron.



Hasta el momento solo se ha podido recuperar el cuerpo de uno de ellos. Se trata del minero Eduardo Iquira, cuyo cuerpo fue hallado a 140 metros de profundidad en la mina Las Gemelas.



Los mineros que aún faltan rescatar son Antonio Lobón Mercado (20), Eduardo Laura Chilca (21), Luis Huaraca Núñez (26),

Gilbert Antoy Ayala (22), Yeltsin Flores Paico (22) y Alberto Huamán Jiménez (45).



Se cree que todos habrían fallecido ahogados por la caída del huaico que inundó la mina.

"Se ha diseñado un plan que permitra prever que venga un nuevo huaico en caso vuelva a llover. Vamos a encauzar el curso de esta quebrada con geomembrana y tubería para que el agua ya no pueda seguir ingresando", señaló Vladimir Bustinza, gerente de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa.



"Lamentablemente no se va a poder avanzar muchi pese a que se han conseguido una bomba de mayor potencia si es que no nos ayudan rehabilitando la pista o la carretera de ingreso porque ha sido arrasada por un huaico", agregó.