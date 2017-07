Arequipa: joven contrató servicios sexuales de un travesti y se llevó tremenda sorpresa [VIDEO]

Un joven en Arequipa se llevó una amarga sorpresa cuando contrató los servicios sexuales de un travesti, en Arequipa. Y es que lo que prometía ser una noche de diversión terminó siendo muy dolorosa para el afectado.



Todo comenzó, según indicó HBA Noticias, cuando el chico y el travesti estaban en un hotel. Cuando el cliente iba a cancelar el importe por la compañía se dio cuenta que su dinero había sido cambiado.



Después de esto, él reclamó al travesti por el 'cambiazo' de su dinero y se gestó una discusión. Todo indica que el joven no pudo con la fuerza del trabajador sexual ya que terminó con la cabeza rota.

En el video del mencionado medio se puede ver cómo el perjudicado, de 24 años, reclama por el cambio de su dinero. En presencia de la Policía, él mostró los billetes que habrían sido cambiados por el travesti.



“Quiero que me devuelva mi plata, mil soles he tenido acá y me los cambiaron por plata falsa. (Estos billetes) No sirven para nada”, expresó furioso el denunciante.