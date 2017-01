Las temperaturas altas no solo se han dado en nuestro país. Argentina tiene una situación similar, la que propicia que no pocas personas se vistan de forma ligera, tomen sus toallas, algunos utensilios y vayan a las playas.



Sin embargo, la temporada de verano en Argentina se ha visto envuelta en la fatalidad. Tal como informa El Doce, un perro murió por la negligencia de su dueño en la localidad bonaerense de Quequén.



Según indicó el portal, el hombre había llegado en la mañana al balneario y estacionó su carro, marca Peugeot, para luego andar en kayak por el mar. Junto a él estaba su perro, al cual dejó encerrado al interior del vehículo.



Lo grave del asunto es que el sujeto, cuyo nombre no fue revelado, se habría olvidado de su mascota ya que no apareció en varias horas. En ese lapso, muchas personas vieron el sufrimiento del animal por el calor acumulado en el carro.

El Doce detalló que las temperaturas llegaron a los 35 grados, pero en el interior de la máquina ello era mucho mayor. Literalmente, el perro se quedó en un horno, como si fuera un pavo en Navidad.



Algunos animalistas que vieron al perro sufrir rompieron las lunas del carro para liberar a la mascota, que fue trasladada a una veterinaria. Horas después, esta murió por el golpe de calor.



En las redes sociales, esto fue motivo de reproche unánime por parte de los usuarios. Algunos, incluso, calificaron el hecho como un caso de maltrato animal.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.