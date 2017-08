Arturo Corcuera, el mago de la palabra, murió a los 81 años

El destacado poeta peruano Arturo Corcuera, autor de más de 20 libros, entre ellos, Noé delirante y Poesía de clase, falleció esta madrugada a los 81 años.



La lamentable noticia la dio a conocer Rosamar Corcuera, su hija, quien confirmó el deceso del poeta a través de sus redes sociales.



Corcuera, nacido en Salaverry, Trujillo, el 30 de septiembre de 1935, estaba desde hace unos días en cuidados intensivos, luchando por su vida, informó LaMula.pe.



El poeta recibió el pasado 26 de julio el premio Feria internacional del libro de Lima por su larga trayectoria en las letras. Según la Cámara del Libro, el vate creó "un universo poético singular, donde lo lúdico nace de los recursos retóricos y fonéticos de la lengua española para iluminar la realidad".



Como se recuerda, el premio Nacional de Poesía 1963, ingresó de emergencia al Hospital Rebagliati el pasado 28 de diciembre de 2016. Sin embargo, nunca se conoció las razones de su internamiento.



Entre los galardones que obtuvo en vida se encuentran:

Premio Internacional de poesía Atlántida 2002

Premio Internazionale di Trieste di Poesia 2003

Premio Casa de las Américas 2006 por A bordo del arca

Poemas de Arturo Corcuera:



El Hereje



Nadie podrá convencerme

que el tren

no es larva de mariposa

que el avión no tiene plumas

que el mar no bebe cerveza

que la luz no es una flor



Fábula del gusano de seda y su presentación en sociedad



Me ovillo

en mi soberbia.



El capullo me teme;

la dulce abeja

se entigrece al verme.



El tul azul

de la libélula

en hilos

de mi taller se enreda.



Soy, distinguida concurrencia,

el gusano de seda.