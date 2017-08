Arzobispo de Arequipa llamó "puneño nacionalizado arequipeño, horroroso" a magistrado del TC

Uno de los peores males que sufre nuestra sociedad es el racismo. Sin embargo, los intentos para erradicar este sentimiento exacerbado del «sentido racial» parecen desaparecer cuando nos encontramos con episodios como el que hace unos días protagonizó el arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba.



De acuerdo a La República, el líder de la Iglesia Católica mistiana llamó "puneño nacionalizado arequipeño, horroroso" a Óscar Urviola Han, ex presidente y actual integrante del Tribunal Constitucional (TC).



Las lamentables expresiones de Del Río ocurrieron al final del curso “Ideología de género y familia”, impartido por los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, quienes -como ya es sabido- rechazan la ideología de género.



La web del diario agrega que Del Río no se percató que un periodista de dicha casa se encontraba entre el público, por lo que "habló sin tapujos".



Urviola, quien nació en Puno pero ha ejercido su actividad profesional en Arequipa, escuchó el audio y se mostró indignado.



"Pensé que era mi amigo. Ha dicho 'horroroso', la palabra es 'horroroso'. Aunque no dijo mi nombre, es claro que se refiere a mí", declaró el magistrado al medio. Asimismo, lamentó que Del Río estigmatice a todos los puneños.



Esta no es la primera vez que el arzobispo de Arequipa genera polémica con sus declaraciones. Recordemos que fue él quien aseguró que no podía debatir con el ministro de Cultura, Salvador del Solar, porque es actor y él doctor en teología. "Lo humillaría grandemente", declaró a Perú 21.