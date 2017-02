Asesinato en Independencia podría imitarse si no se toman acciones, aseguró especialista

El tiroteo en masa ocurrido en el distrito de Independencia, podría imitarse en el futuro si no se analiza la historia mental del asesino, las causas que lo llevaron a matar personas y, sino se toman acciones preventivas, advirtió experto en salud mental.



Según Guillermo Ladd, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental, el caso de Eduardo Romero Naupay registrado en Independencia, debe ser estudiado en profundidad, para evitar que se convierta en una epidemia.



“Tiene que conocerse toda la historia de salud mental del joven. No se sabe quién es. Los medios de comunicación se están centrando en las consecuencias y eso es un riesgo, porque el caso podría imitarse”, advirtió.



El especialista agregó que también se debe indagar a los más allegados de Eduardo Romero Naupay, a sus amigos de Facebook, que –sabedores que prácticamente hacía apología a las armas de fuego– no reaccionaron, ni identificaron una situación de riesgo.



Asimismo, consideró que las autoridades deben tomar acciones de seguridad para evitar que gente con problemas de salud mental reciba autorización para portar armas de fuego, como fue el caso de Eduardo Romero Ñaupay, registrado en el distrito de Independencia.



A la vez, dijo que no puede asegurarse que el asesino haya sido un mosógino, porque la mayoría de víctimas del exvendedor de salchipapas de Independencia, fueron mujeres.



“No se puede concluir que el asesino era misógino, porque también hay hombres afectados. Los asesinos de masas actúan con lo que tienen a su alcance. Este es un asesinato masivo y sería arriesgado plantear la hipótesis de que haya sido sexista”, refirió, tras indicar que Romero Naupay eligió las armas para mostrar que tenía poder sobre la vida de otro ser humano.



"Posiblemente fue maltratado en numerosas ocasiones y ese sentimiento de minusvaloración, de baja autoestima, lo resolvió de manera anómala, con violencia", anotó al referirse al asesino en masa de Independencia.



Añadió que los asesinatos masivos son cometidos usualmente por personas en estado de depresión o de psicosis. "Este joven al parecer no tuvo ningún tratamiento, ni apoyo. Es una pena”.



El tiroteo en masa ocurrido en el distrito de Independencia, podría imitarse en el futuro si no se analiza la historia mental del asesino, según especialista.