Aspec: Cobro por alquiler de decodificadores es ilegal [VIDEO]

¡Paquete completo! La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), manifestó que recibe varias quejas por el "alquiler" de los decodificadores que realiza la empresa Movistar.



El servicio de los decodificadores se fue implementado poco a poco para tener una mejor calidad de imagen y poder combatir la piratería. Los "decos", en un inicio, eran vendidos a los abonados pero ahora son "alquilados".



Eso quiere decir que el abonado debe de pagar una buena suma de dinero si desea obtener un nuevo decodificador para su casa. El presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres, califica este "alquiler" de una arbitrariedad.



El diario Gestión informa lo siguiente: "Según el funcionario, en el art. 25º de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones se establece que la empresa operadora puede realizar modificaciones en sus sistemas y equipos por las necesidades propias del servicio o en razón del progreso tecnológico".



El representante de Aspec manifiesta que esta modificaciones no deberían estar relacionadas con costo para el abonado. "En este caso, el alquiler mensual de decodificadores viola esta norma porque sí implica el pago permanente de una suma adicional en perjuicio de los usuarios”.



"Como usuarios consideramos que no es justo ni legal que se nos cobre aparte por un elemento que es consustancial a la prestación del servicio como es el caso de los decodificadores. Dicho cobro por concepto de alquiler no solo es lesivo para las economías de los consumidores sino que además es ilegal", manifestó el representante de Aspec.



Crisólogo Cáceres manifiesta que el cobro del "alquiler" de decodificadores se está usando para disfrazar un incremento en la tarifa que el abonado debe de pagar cada fin de mes.



¿Se puede comprar decodificadores alternos?



La respuesta es que no. La razón es que estos decodificadores cuenta con algunas especificaciones técnicas y solo Movistar puede conectar los aparatos a través de la red con la que brinda el servicio de cable.



¿Osi qué? Por su parte, Aspec pidió a Osiptel que investigue el caso para poder tomar las medidas necesarias para que millones de usuarios no se ven perjudicados económicamente.