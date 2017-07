Ate: Adolescente dio a luz en un baño de hospital sin asistencia médica [VIDEO]

¿Por qué cada vez hay más casos de mujeres que dan a luz en el baño de un hospital en el Perú? En junio, un caso similar indignó a los usuarios: una adolescente de 14 años tuvo que dar a luz en el baño del hospital Hipólito Unanue, en El Agustino, tras no recibir atención médica. Sus familiares denunciaron que al inicio no quisieron atenderla.



Esta vez, otra adolescente de 14 años se vio a obligada a dar a luz en el baño de un hospital sin asistencia médica. El lamentable hecho ocurrió en el hospital de Huaycán, en el distrito de Ate.



La menor alumbró con ayuda de su madre. "Yo tenía mi casaca, la la tendí en el piso y ahí dio a luz. (¿Solitas las dos?) Solitas. Yo recibí al bebé", contó Rebeca Rivera.



Los familiares de la adolescente indicaron que ella llevaba más de 4 horas en el nosocomio. Posteriormente fue derivada a emergencia, pero le dijeron que regresara más tarde porque aún faltaba dilatar.



El momento del alumbramiento fue registrado por los familiares de la menor. El personal del hospital trató de evitarlo sin éxito.



El hospital no se ha pronunciado al respecto.