Tras una inspección realizada el día de hoy en varios colegios privados, la Municipalidad de Ate clausuró de forma temporal 10 de estos establecimientos, los cuales no contaban con el certificado de Defensa Civil.



Entre los colegios clausurados está "La Sagrada Familia", ubicada en la cuadra 2 del jirón Hipólito Unanue que no contaba con el mobiliario adecuado y las aulas no tenían ventilación.



Las autoridades ediles informaron que, para levantar la clausura, las instituciones educativas sancionadas tendrán un plazo de cinco días para obtener las licencias y certificados correspondientes.

De no cumplir con la disposición, "sufrirán una sanción más drástica", informó el municipio.



“Hay planteles en los que algunos salones son, al mismo tiempo, depósitos de carpetas viejas y cajones que pueden caer sobre los niños”, explicó Carlos Fenco, jefe de multas de Ate.



El municipio anunció que, son un total de 114 colegios, 60 de ellos públicos y otros 54 particulares serán inspeccionados durante la semana.