Los autos más caros del mundo. Los carros más caros del planeta. La lista se actualiza cada año. Cada 365 días aparecen verdaderas joyas de la mecánica automotor, de la Ciencia del ingenio humano, del sentido de estética y potencia sobre cuatro ruedas. ¿Cuáles son los autos más caros del mundo. Aquí te presentamos el Top 10.

Tras navegar por toda internet, nos dimos con la lista oficial de Forbes de los autos más caros del mundo. No, ni el BMW o el Mercedes Benz más lujoso está en la lista. Los autos que te presentamos a continuación son imposibles de adquirir para cualquier homo sapiens sapiens de a pie. Ferrari, Arash, Pagani o Zenvo son las marcas que se debaten en este Top 10.

Un dato para que nos hagamos una idea de cuánto cuesta uno de los autos más caros del mundo. El último de la lista, con el que empezaremos nuestro conteo regresivo, cuesta US$1.1 millones. Es decir, 4400 veces el sueldo mínimo en el Perú (alrededor de 250 dólares). Ahora sí, basta de antesalas, ¿cuáles son los autos más caros del mundo? Empecemos.

10. APOLLO ARROW: La marca alemana Gumpert cambió de nombre a Apollo y su modelo Arrow es una de sus flameantes banderas en esta guerra de autos de lujo. Detalles de la máquina: motor V8 de 4.0 litros, doble turbo que llega a los 1,000 hp y 1,000 Nm de torque. Está habilitado para su uso urbano, como para uso en carreras (cumple con las exigencias de la FIA, Federación Internacional de Automovilismo. ¿Cuánto te vale, cuánto te cuesta? El puesto 10 de los autos más caros del mundo será tuyo por 1,1 millones de dólares. Ahora, un video de YouTube:

9. MAZZANTI EVANTRA MILLECAVALLI. Si sabes algo de italiano, te será fácil identificar cuántos caballos de fuerza tiene esta belleza: "millecavalli" significa "mil caballos" en italiano. Esto lo hace el automóvil italiano más rápido del mundo que puede ser usado en las calles (los de Fórmula 1 no cuentan). Acero, molibdeno y fibra de carbono son los "ingredientes" de esta delicia que solo cuenta con 25 ejemplares. ¿Cuánto cuesta el noveno de los carros más caro del mundo? US$1,2 millones.

8. FERRARI LAFERRARI APERTA. Para entendidos: es la versión 'spider' del LaFerrari. Es decir, descapotable. Es decir, el techo se puede replegar. De hecho, es el decapotable más potente de todo el planeta: 963 CV, motorización híbrida y alcanza los 350 km/h. Una buena noticia: se fabricaron 209 LaFerrari Aperta. La mala: 200 ya fueron vendidos y los nueve restantes están destinados a labores de cine y publicidad. Pero quién sabe, a lo mejor un excéntrico vende el que compró. ¿Cuánto cuesta el puesto 8 de los autos más caros del mundo? US$1.400.000.

7. ARASH AF10 HYBRID. Este deportivo de lujo tiene cinco motores. No es broma: cuenta con un motor V8 de 6.2 litros, que cuenta con una potencia de 900 HP o caballos de fuerza. ¿Y los otros cuatro? En cada rueda está albergado un motor eléctrico que alcanzan, todos a la vez1180 HP. Alcanza los 100 kph en menos de 3 segundos y supera los 320 kph de velócidad máxima. Ahora, a lo que vinimos, ¿cuánto cuesta el puesto 7 de los autos más caros del mundo? Va: 1,5 millones de dólares.

6. ZENVO TS1. Este monstruo de las pistas alcanza los 380 kph, lo que lo hace uno de los deportivos más rápidos del mundo aptos para andar en carreteras. Solo hay 15 unidades en el mercado y toda su construcción es de forma artesanal, como todo objeto que se precie de ser de lujo y exclusivo. El motor es V8 de 5,8 litros. Es el sucesor del modelo ST1, el primero de la casa danesa, fundada en 2004. Sí, es uno de los carros más caros del mundo. Cuesta 1,8 millones de dólares.



5. KOENIGSEGG REGERA. Esta bala motorizada, hecha de fibra de carbono, kevlar y aluminio no tiene caja de cambios. Leíste bien: no tiene caja de cambios. Cuenta con un motor principal (un Twin-Turbo de 1.100 caballos de fuerza) y tres motores eléctricos, dos de ellos en las ruedas traseras. Sí, este auto, uno de los autos más caros del mundo, cumple con la tendencia del mundo automotor: es híbrido. Esta joya sueca cuesta 1.9 millones de dólares.

4. BUGATTI CHIRON. Este sucesor del modelo Veyron llega a los 100 kph (62 mph) en menos de 2,5 segundos, a 200 kph en menos de 4,5 segundos y alcanza los 300 kph en menos de 13,5 segundos. El Grupo Volkswagen, dueño de la marca Bugatti, anunció que habrá solo 500 ejemplares de esta belleza y se calcula que alrededor de la mitad ya han sido comprados. El motor, por cierto es de 16 cilindros y cuatro turbos. Su velocidad tope: 420 km/h. Si quieres hacerte de uno, deberás pagar 2,66 millones de dólares. Sí, es uno de los autos más caros del mundo.

3. PAGANI HUAYRA BC. Sí, "Huayra" es "viento" en quechua, el idioma del los incas. Esta versión del modelo Huayra es uno de los autos del lujo más ligeros que hay, pesa 1200 kilos (el promedio es de 1500 kilos) y su motor tienes 789 caballos de fuerza. Solo existen 20 unidades y todas fueron vendidas ya. ¿Cuanto cuesta esta belleza de los autos más caros del mundo? Precisamos: ¿cuáno COSTÓ? 2,8 millones de dólares.

2. LYKAN HYPERSPORT. Esta creación, cuyos faros tienen incrustaciones de diamantes, pasará a la historia de los autos de carrera. Se trata del primer bólido árabe. Sí, fue fabricado en Dubai. No obstante, su diseñador es el inglés Anthony Janarelly. Sus bondades: motor biturbo de seis cilindros y 3,8 litros. Lega a los 100 km/h2,8 segundos y su velocidad máxima es de 385 kph. Este auto, el segundo de los carros más caros del mundo, cuesta 3,4 millones de dólares.

1. ASTON MARTIN AM RB-001. No busques más, este es el carro más caro de todos lo autos más caros del mundo. Sí, de todo el planeta. Cuesta: 3,9 millones de dólares. Solo hay 150 unidades, 30 de ellas estás destinadas a la altacompetencia. Se trata del primero "hijo" de la alianza entre entre Aston Martin y Red Bull Advanced Technologies (sí, Red Bull no solo vende bebidas que causan insomnio). Llega a los 321 kph en apenas 10 segundos. Supera sin problemas los 400 kilímetros/hora. Repetimos: el auto más caro del mundo cuesta 3,9 millones de dólares y este es el video:



Una cachetada a la pobreza, una muestra del egoísmo que caracteriza nuestro tiempo, una evidencia más de que la vida no es justa y de que la brecha entre pobres y ricos sigue estirándose infinitamente. No, no negamos que eso y más representen los autos más caros del mundo. ¡Pero son verdaderas máquinas y bellezas a la vez!

El año pasado, 2016, también hicimos la lista de los autos más caros del mundo. Lo más seguro es que el próximo año volvamos a repetir el plato con más de una sorpresa.