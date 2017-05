Ballena azul: quiso captarlo para peligroso juego, pero él lo 'troleó' con memes [VIDEO y FOTOS]

La viralización del reto de la Ballena azul, sórdido 'juego' que insta a los participantes a cumplir retos que terminan con la muerte, ha preocupado a no pocos padres en todo el continente. Fueron muchos los posts, entradas en blogs y demás que daban cuenta de la introducción del mencionado desafío en algunos países.



Es más, algunos portales han reportado muertes de adolescentes por la Ballena azul. Si bien este tipo de información es solo un bulo de las redes sociales, el tema sigue latente y el miedo no ha menguado.



Es por esto que una serie de capturas de han popularizado en pocas horas. Las imágenes tienen que ver con un chico que 'troleó' a uno de los supuestos jurados de la Ballena azul, el cual pretendió darle una serie de órdenes bajo la amenaza de asesinar a sus familiares.

El tema alcanza niveles muy cómicos ya que la 'víctima' de la Ballena azul no tardó en responder con memes estas provocaciones. La historia, como se puede notar en las capturas, termina en algo muy gracioso.



Lo más probable, no obstante, es que el diálogo haya sido armado desde cero. Sea o no así, lo cierto es que el viral ha puesto paños fríos al misterio de la Ballena azul.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.