Barack Obama: ¿por qué su hija Sasha no estuvo en su despedida? [VIDEOS]

El final de la gestión de Barack Obama llegó y anoche el mandatario se despidió de todos sus seguidores en un discurso que emocionó a los presentes. Pero hubo algo que muchos notaron: la ausencia de Sasha, la hija menor del presidente estadounidense y su esposa Michelle.



¿Acaso se debió a un malentendido? Pues, no. Recién se supo que la hija de Barack Obama tenía que rendir un examen en la mañana del miércoles, motivo por el cual tenía que repasar los conocimiento adquiridos en clase.



Hay que mencionar que, durante su discurso de despedida, Barack Obama le habló también a su familia. "De todo lo que he hecho en mi vida, lo que más me enorgullece es ser su padre", dijo el líder demócrata sobre Sasha y Malia, sus dos amores.



Barack Obama describió a sus hijas de una forma como lo haría cualquier padre. "Son inteligentes, y hermosas, pero más importante que eso, son buenas y consideradas, y están llenas de pasión. Y llevaron tan fácilmente la carga de estar años en el centro de la atención", expresó.

Hay que mencionar que Barack Obama no pudo contener la emoción al hablar de Michelle, llegando incluso a secar unas ligeras lágrimas tras mencionar el rol que ella había cumplido.



"Michelle LaVaughn Robinson, hija del lado sur, durante los últimos 25 años no solo has sido mi esposa y madre de mis hijas, has sido mi mejor amiga (...) Asumiste un papel que no pediste y lo hiciste propio con gracia y coraje y estilo y buen humor", sostuvo Barack Obama.

Barack Obama Barack Obama estuvo ante 18 mil personas. (AFP)

