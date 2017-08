Barranco: Bares y discotecas ahora funcionarán hasta las 4:30 a.m.

La vida nocturna en Barranco se extenderá una hora más. Restaurantes, cafeterías, bares y discotecas podrán funcionar en el horario de lunes a domingo desde las 7 p.m. hasta las 4:30 a.m. del día siguiente y ya no hasta las 3 a.m. como estaba vigente.



La medida fue dispuesta por el concejo municipal de Barranco, que en su sesión de ayer aprobó el proyecto para regular los horarios de funcionamiento de los locales del distrito. La norma se hará efectiva luego de su publicación oficial en los próximos días.



Francisco Narrea, gerente municipal de Barranco, aseguró que la hora límite anterior de 3 a.m. “quedó sin efecto por múltiples resoluciones del Indecopi que lo consideraba una barrera burocrática”.



Inspeccionan discotecas en Barranco

El funcionario de Barranco añadió que este nuevo horario fue coordinado con empresarios, vecinos y la comuna en general. Además, con este cambio, señaló que se podrá realizar una mejor fiscalización de estos locales ya que hay restricciones más claras.



Pero mientras unos celebran, otros han expresado su rechazo. El regidor José Ayulo señaló al diario El Comercio que esta ampliación del horario de cierre de los establecimientos afectará principalmente a los vecinos barranquinos.



“El municipio no tenía capacidad para fiscalizar cuando el horario era hasta las 3 a.m. No se garantiza cómo actuará ahora”, sostuvo el concejal barranquino que votó en contra de la medida que entrará en vigor en los próximos días.



Para José Rodríguez, miembro de la organización Decisión Ciudadana Barranco y excandidato municipal, el eje central del problema no es la modificación del horario sino “garantizar que se solucionen los problemas de desorden, bulla y caos vehicular”.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.