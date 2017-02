BCR: Inversión privada crecerá en un 5%, pese al ruido político por caso Odebrecht

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde anunció, que este año la inversión privada crecerá en un 5%, pese al ruido político que se registra y resaltó que este Gobierno es el más favorable a los capitales.



“La inversión minera cayó a un ritmo de dos dígitos por tres años seguidos, por eso se espera que ya no retroceda y si lo hace será a niveles de 1%, es decir se estabilizaría. En cuanto a la inversión no minera esperamos que crezca”, manifestó el funcionario del BCR.



Ruido político no afectará



Sostuvo que el ruido político generado por el caso Odebrecht no afectaría de manera importante la inversión privada.



“Los empresarios saben diferenciar entre lo que es ruido político y fundamentos”, subrayó el presidente del BCR.



A la vez, resaltó que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski es el más favorable para la inversión privada.



“Dentro de los últimos gobiernos este probablemente sea el más favorable a la inversión privada”, enfatizó.



Proyección del PBI



Por otro lado, estimó, en línea con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que la economía peruana habría crecido 5% en enero, aunque adelantó que en febrero crecería menos que en enero y en marzo menos que en febrero.