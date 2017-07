Beca 18: Estos son los requisitos para para acceder a las becas del Estado [VIDEO]

Beca 18 es un programa que busca ayudar a todos los peruanos que deseen progresar de forma profesional. El programa otorga pregrados, posgrados, maestría y doctorados.



La realidad económica de muchos peruanos es un limitante para que muchos jóvenes talentos puedan salir a delante en su vida profesional y personal .



"Beca 18 es una beca integral de educación superior que otorga el gobierno peruano para jóvenes talentos que están en condición de vulnerabilidad social o pobreza", indica PRONABEC en su página web.



La convocatoria 2017 tiene como meta otorgar 4000 becas y estos son los requisitos.:



* Ser peruano.

* Tener hasta 22 años cumplidos, como máximo, al 31 de diciembre de 2016. Excepto:

a. REPARED: sin límite de edad.

b. FF.AA.: hasta 25 años cumplidos, como máximo, al 31 de diciembre de 2016.

* Haber terminado la educación secundaria entre los años 2013 y 2017 (excepto FF.AA. y REPARED).

*Haber estudiado toda la educación secundaria en una institución educativa en el territorio nacional.

* Acreditar alto rendimiento académico.

* Haber ingresado a una IES elegible en una carrera elegible.

* Encontrarse en situación de pobreza, según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), para los postulantes a las modalidades Ordinaria y EIB.



Becas para carreras tecnológicas:



*Ser peruano.

*Haber culminado satisfactoriamente los estudios de educación secundaria.

*Tener trece (13.00) como promedio general mínimo en el nivel secundario.

*Haber estudiado la educación secundaria en una institución educativa pública o privada.

*Haber cumplido al momento de postular 16 años de edad hasta los 29 años de edad, al 31 de diciembre del 2016.

*Aprobar el examen de admisión para hacer efectiva su beca, en los casos que la institución lo indique (ver el Anexo A- 1 Matriz de Becas Disponibles).



Becas para casos sociales



* Ser peruano de nacimiento.

* Contar con la Constancia de Calificación para la Beca para casos sociales o de necesidad o de extrema urgencia, emitida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la misma que tendrá una validez de un año.

* Haber cumplido al momento de registrar su inscripción como mínimo 16 años de edad.

* Haber estudiado la educación secundaria en una institución educativa pública o privada.

* Haber culminado satisfactoriamente los estudios de educación secundaria.

* Aprobar el examen de admisión para hacer efectiva su beca, en los casos que la institución educativa lo indique.



Beca Presidente, maestría o doctorado internacional



* Nacionalidad peruana.

* Residir en el Perú durante el proceso de la convocatoria.

* Poseer alto rendimiento académico.

* Tener un buen estado de salud física y mental.

* No registrar antecedentes policiales, judiciales y penales.

* Tener la carta de aceptación al programa de posgrado o doctorado.

* Acreditar que los ingresos familiares mensuales no superan los 7 sueldos mínimos (S/5,950) y que estos son insuficientes para afrontar el costo de los estudios.



Para más información puedes ingresar al siguiente enlace. ¡Lo mejor es intentarlo y no quedarse con la ganas, sobrino! AQUI