Belleza: Cosmiatra de Lima Norte deja la piel radiante

Maricielo Riojas (38) es una cosmiatra comprometida con la belleza que enseña a sus clientas a cuidar su piel y mantenerla sana, en lugar de camuflar cualquier imperfección solo a base de maquillaje.



Desde su centro de belleza, en Independencia, está convencida de que todos los problemas en el cutis, llámese manchas, acné o envejecimiento prematuro, tienen una solución. Maricielo trabaja todos los días y asegura que ver a las mujeres felices con su piel es lo que más la motiva.



¿De qué se trata exactamente la cosmiatría?

Es una especialidad de la dermatología que se enfoca en los cuidados estéticos de la piel. Para que una mujer se vea hermosa es importante que tenga un cutis sano.



¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto?

En la cosmiatría llevo poco más de cinco años. He pasado de ser químico farmacéutico, visitadora médica a ser cosmiatra.



¿Cómo se dio todo ese cambio?

Cuando era visitadora médica, me hice amiga de dermatólogos. Ellos me decían que debía dedicarme a ello. Fue con estos mismos especialistas que conocí esta especialidad. Cuando empecé a estudiarla descubrí que para verse bonitas hay muchas cosas más que hacer, además de maquillarse.



¿Qué tipos de tratamientos se hacen aquí?

Hidratar la piel, liberar los poros, reducir la grasa, eliminar manchas de la piel y prevenir el envejecimiento prematuro. Todo esto lo podemos hacer con mascarillas, tratamientos no invasivos y demás.



¿Cuál es el problema más común con el que vienen tus clientas?

Muchas no saben realmente lo que buscan. Vienen con el objetivo de verse más guapas y no se dan cuenta de que para eso es importante solucionar algunos problemas como cutis graso o acné.



¿Y qué tanto cambia la apariencia de una mujer con los tratamientos?

Lo notas de inmediato porque el rostro se ve más limpio, lozano y suave.



Tus amigas deben hacerte muchas consultas.

Sí, les encanta preguntarme cómo hacer para eliminar manchitas en el rostro y en los brazos, entre otras cosas. Este trabajo me ha vuelto popular con ellas (risas).



¿Dónde pueden encontrarte?

Estoy en la avenida Carlos Izaguirre 108, segundo piso, en Independencia. (Michael Livia)

