Beto Ortiz sobre caso Edu Saettone: "Si tienes plata no vas en cana".

Tras el polémico cambio de sentencia de Edu Saettone, muchos usuarios han expresado su indignación en las redes sociales. Uno de ellos ha sido el periodista Beto Ortiz, quien usó su cuenta de Twitter para opinar sobre la decisión del Poder Judicial.



"Si tienes plata no vas en cana. Edu Saettone, Guillermo Riera y demás joyas....", escribió Ortiz en Twitter. Su tuit fue respaldo por varios usuarios, quienes aseguraron que "la justicia en el Perú es para los que tienen plata".



Como se sabe, el Poder Judicial cambió la sentencia de Saettone de prisión efectiva a suspendida. Es decir, Saettone, quien fue hallado culpable de atropello y muerte de la mujer de 69 años, podrá cumplir su condena en libertad.



En tanto, otros usuarios le recordaron a Ortiz el caso de Roberto Martínez, quien fue denunciado como “instigador” del delito de interceptación. El exfutbolista, en su momento funcionario edil chalaco, estuvo implicado en el caso de una red de personas vinculadas a la municipalidad de esa jurisdicción, que habrían ‘chuponeado’ al presidente regional Félix Moreno.



Como se recuerda, el Noveno Juzgado Penal de la Corte Superior del Callao ordenó la detención del exfutbolista Roberto Martínez en abril de 2013. Sin embargo, días después, el Poder Judicial levantó la orden de captura que pesaba sobre Martínez y la cambió por comparecencia restringida.