¿A quién miraba Bill Clinton durante la toma de mando de Donald Trump? [VIDEO]

La mirada pícara de Bill Clinton no pasó desapercibida durante la toma de mando de Donald Trump este viernes. ¿A quién observaba con tanta atención?



Resulta que un video en el que el ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton no deja de mirar -supuestamente- a uno de los integrantes de la familia Trump se ha viralizado en las redes sociales.



¿Y a quién miraba Clinton? En las imágenes no se ve a quién observa. Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales aseguran que Bill estaba mirando nada menos que a Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, el ahora presidente de Estados Unidos.



Bill Clinton estuvo 'distraído' durante la toma de mando de Trump. Bill Clinton estuvo 'distraído' durante la toma de mando de Trump.

En el video Bill Clinton parece estar bastante distraído de la ceremonia, mientras su esposa Hillary Clinton está totalmente concentrada en la investidura de Trump.



De pronto, Hillary nota la "distracción" de su esposo y trata de traerlo "de vuelta a tierra" con un ligero gesto. ¡Te descubrieron Bill!

El momento en el que Bill Clinton baja la mirada tras se descubierto por su esposa. El momento en el que Bill Clinton baja la mirada tras se descubierto por su esposa.

Ivanka Trump es una empresaria y modelo de 35 años. Tiene tres hijos y está casada con el empresario estadounidense Jared Kushner. Es hija de Ivana y Donald Trump, y es la vicepresidenta de Real Estate Development and Acquisitions de la The Trump Organization.

Una foto publicada por Ivanka Trump (@ivankatrump) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 7:22 PST