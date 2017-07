Bomberos: Mario Casaretto dice que compra de equipos "no se anuló, se canceló" [VIDEO]

Más de un peruano ha sido testigo de las lamentables condiciones en las que trabajan los bomberos. Pese a no contar con modernos equipos y trajes, no dudan en arriesgar sus vidas para cumplir con su desinteresada labor. Su situación es realmente alarmante, pero a la actual gestión de la Municipalidad de Lima parece no preocuparle.



De acuerdo a un informe de Cuarto Poder, durante la administración Susana Villarán en 2013 se obtuvo una transferencia de 10 millones de soles del Ministerio de Economía y Finanzas para la modernización de los bomberos. Este dinero iba a beneficiar a la Estación Roma 2. Pero increíblemente aún no se ha ejecutado. ¿Por qué?



Ante las críticas por la demora en la adquisicón, Mario Casaretto, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, ofreció una insólita respuesta al puro estilo del gerente de infraestructura vial de Emape, Jose Luis Justiniano, quien afirmó en otro momento que el puente Solidaridad "no se ha caído, se ha desplomado".



"La palabra anulación significa que se quebró el proceso para siempre, (solo) se cancela el proceso”, expresó Casaretto a 'Cuarto Poder'.



Según el informe, tras la cancelación del proceso, el dinero todavía no se ha revertido al Ministerio de Economía y Finanzas. Anulado o cancelado el proceso, todo sigue igual: los bomberos continúan sin equipos y trajes de calidad.



El informe agrega que el MEF transfirió el dinero durante tres años seguidos, por lo que queda una última oportunidad antes de que el ministerio envíe todo ese monto a otra unidad ejecutora que si sea capaz de invertir el dinero en los tiempos establecidos.



¿Cuánto más tienen que esperar los bomberos?