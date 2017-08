En defensa propia, un hombre de 60 años, que trabaja en el área de administración de EsSalud, disparó en el estómago y acabó con la vida de un exrecluso que, provisto de un pico de botella, le había causado un profundo corte en un dedo de la mano cuando iba a asaltarlo, en Breña.



La Policía Nacional informó que el hecho ocurrió a las 10:20 de la noche del último sábado, en el cruce de los jirones Centenario y Pilcomayo, en Breña, cuando el profesional -cuyo nombre pidió mantener en reserva por seguridad- caminaba con su esposa luego de haber comprado una botella de gaseosa en una bodega.



“Me atacó con un pico de botella con la intención de asaltarme. Saqué mi arma y le dije ‘¡Ándate!’. En el forcejeo, me causó un corte en el dedo pulgar izquierdo y en ese lapso fue que se me escapó el tiro. No tuve intención de matarlo”, contó el administrador.



El autor del disparo agregó que fue él mismo quien llamó a los agentes de la comisaría de Breña y dio sus datos para luego retirarse a su vivienda. Después, se dirigió al hospital Edgardo Rebagliati.



Mata de un tiro a delincuente que lo quiso asaltar en Breña

SALIÓ DE PENAL

El presunto delincuente, identificado como Julio César Barrenechea Estrada (41), fue conducido al hospital Arzobispo Loayza, donde falleció. De él se sabe que solo hace días había salido de prisión.



Mientras tanto, el administrador se encuentra en calidad de detenido en una cama del hospital Edgardo Rebagliati, donde entregó su arma a la Policía Nacional.



Además, varias cámaras de seguridad en la zona captaron el momento del incidente y las grabaciones serán pieza clave para determinar las causas exactas en este hecho de sangre.

