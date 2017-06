Brenda Carvalho y Julinho ya tienen 7 años de puro amor [VIDEO y FOTOS]

Una señora de tez morena y cabello ondulado nos invita a pasar. El departamento es como los de ahora, algo pequeño, pero bien distribuido. Mientras nos vamos acomodando, la misma mujer nos ofrece un café y aceptamos gustosos porque es una buena ‘arma’ para contrarrestar el frío de Miraflores. Primero aparece una muñequita con su figura finita y sonrisa que ya es clásica en su rostro. Minutos después, del dormitorio, sale su ‘media naranja’ y se besan como si recién se saludaran. Brenda Carvalho, 31 años, participa en el Primer Campeonato Mundial de Baile de ‘El gran show’. Julinho, 50 almanaques, exjugador e ídolo de Sporting Cristal. Son una pareja estable, pese a todo y contra todo.



BRENDA: LE METO UN MANAZO CUANDO RONCA

Brenda, llevan más de 7 años juntos, ¿sigue respondiendo como el primer día?

Yo soy la que dice basta, pese a que soy menor.



¿Se apoya en unas ‘pastillitas azules’?

Eso no pasa por mi casa.



¿Lo permitirías?

No.



Parece que nunca pelearan.

Hemos terminado mil veces, pero nadie se enteró.



¿Lo mandaste a dormir a la sala?

Al techo, donde está el perro, ja, ja.



¿En serio?

Cuando me molesto, echo llave a la puerta del cuarto, pero se las rebusca para entrar.



¿La clave para reconciliarse?

Antes de todo, fuimos muy buenos amigos y eso ayuda a escuchar y charlar.



Cuando el hombre es mayor, dicen que es celoso.

Fue.



¿Y qué hiciste?

Le di su lugar.



Tú bailas y él casi nada, ¿es un gran problema?

En las fiestas me divierto con mis amigos, pero entre cada canción, me acerco a darle un beso.



¿Qué logras con eso?

Que sienta el respeto que le tengo.



Defínelo en una frase.

Mi ángel protector.



Critícale algo.

Es desordenado.



¿Algo insoportable?

Cuando puedo dormir hasta tarde, me despierta temprano.



¿Cuando ronca?

Le meto un manazo.



¿Una advertencia?

Cuando empezamos quería dirigirme en todo, lo senté y aclaramos.



¿Cómo pusiste los puntos sobre la mesa?

Fui clarita: cada uno nació separado del otro y en el camino nos hemos encontrado, pero ninguno es propiedad del otro.



¿Otro ‘defectito’?

Cuando discutimos, habla, habla y jamás se cansa. Quiere que esté atenta.



¿Ya es tiempo de un niño?

Trabajo demasiado y estoy en mi mejor momento, pero deseo ser madre.



¿De cuántos?

Dos.



¿Por qué funciona tan bien la relación?

Con él, soy yo.



¿Eres brava?

Mucha gente se equivoca: ‘Esta flacuchenta qué va a defenderse’.

Bueno, entonces adelante, que toca conversar con tu esposo.

Gracias al Trome porque siempre nos ha tratado muy bien.

El Gran Show: Brenda Carvalho

JULINHO: CADA VEZ ESTÁ MÁS RICA

Con una taza de café en la mano, Julinho ha escuchado las respuestas, por momentos se ha puesto de pie y a la cocinera le ha dicho: ‘Vieja con..., sírveme más’, luego la ‘apapacha’ y carcajean.



Brenda te cataloga de purita candela.

La huelo y me vienen ganas.



¿Y si viene del gym bien sudadita?

Así no se haya echado nada de perfume, me provoca estar con ella.



¿Tanto te gusta?

En mi vida busqué una ‘Barbie’ y la encontré.



¿Tu serías un ‘Ken’ cincuentón?

Soy un Ken...che su madre.



¿La engañaste?

No.



¿Seguro?

Tan hermosa, ¿crees que puedo mirar a otro lado?



¿Se chapan a cada instante?

Nuestro éxito es que es igual a mí, pero en mujer.



¿Una pelea?

Si te metes con su sueño, huye.



¿Qué haces cuando está ‘rayada’?

Me pongo a ver fútbol y al rato, pasa algo extraño.



¿Qué?

Se acerca y como si nada empieza a hablarme: ‘amorcito’, ‘mi vida’.



¿Qué te encanta más de lo normal?

Con su mano tiene que tocarme para seguir durmiendo, si no me siente, se despierta.



¿Si estás de viaje?

Tengo que hacer videollamada para que me vea, porque de lo contrario, no descansa.



¿Algo que te fastidie?

Que revise siempre el celular, también es cierto que lo hace por trabajo.



Las palabras subiditas de tono o ricas, ¿las dices en español o portugués?

En mi idioma natal, de paso no pierdo la práctica.



¿Qué más ayudó para que no se separen?

Que sea conocida como yo. Por eso no se incomoda si me piden fotos y a mí tampoco si es al revés.



Mírala y dime un comentario.

Cada vez está más rica.



¿Hacen ejercicios?

Es bicampeona mundial de taekwondo y nos agarramos a pelear.



¿Y quién gana?

Ninguno, solo que después viene la otra pelea, ja, ja.



¿Ya no la celas?

Me ha llenado de seguridad.



¿Qué está intacto entre ustedes?

Sigue siendo mi mejor amiga.



¿Cómo se lleva con tus hijos?

Muy bien. Lo cuadra a Lucas y se queda calladito, se ha ganado mucho respeto.



¿Y cuando salió un ‘ampay’ con un bailarín?

Nunca pasó nada, me tenía al tanto de todo mientras estaba en la discoteca.



Entonces, que siga el amor, que no baje la intensidad.

Si pudiéramos dar un consejo, el diálogo es básico.



Un abrazo de Trome.

Gracias por esta entrevista, aunque foto con flores voy a parecer ‘rosquete’, ja, ja, ja.



(Fernando 'Vocha' Dávila)