Buscan a abuelito con Alzheimer

Como casi todas las mañana, Luciano Torres Zevallos de 73 años, quien padece del mal de Alzheimer, salió al parque ‘Buenos Aires’ de San Juan de Lurigancho. Bastó 20 minutos de descuido de su esposa Leopolda Hanampa para que desaparezca. Ya ha pasado más de una semana y hasta ahora nadie sabe de su paradero.



Entre lágrimas, Leopalda contó a Trome que ese día (15 de febrero) hacía mucho calor y se metió a darse una ducha. Cuando regresó, no vio rastros de él y ni siquiera portaba su carné que usaba para no perderse, porque se negó a ponerse. “Siempre lo cuidaba y miraba. Le dije que no se moviera, que ya venía”, dice.



La fecha que se extravió tenía un polo amarillo, pantalón de vestir crema, zapato negro y gorro negro con rayas blancas. Su familia ha recorrido morgues, hospitales y comisarías para buscarlo. También ha pegado afiches en todas las calles del distrito.



Luciano tomaba pastillas de manera diaria, porque se olvidaba de lo que hacía, incluso no reconocía bien su casa. “El doctor me dijo que un día se iba a blanquear y estaba pasando eso. Cuando salía al parque hasta se equivocada de puerta”, asegura Leopolda.



Uno de los más afectados es su hijo de 31 años, quien quedó medio mal a causa de un accidente vehicular, y su mamá teme que se enferme por la tristeza. Las personas que lo hayan visto o saben de su paradero pueden comunicarse al celular 992-505-254 o al teléfono 721-4892.