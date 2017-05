Con mesas, palos y botellas, un grupo de personas se enfrentó a policías y serenos para que evitar que cierren un bar clandestino en Cajamarca. El local era administrado por dos mujeres, quienes lucharon con todas sus fuerzas para que no cierren su negocio.



En un video, difundido en Latina, se pude observar cómo estas personas atacan con palos, botellas, sillas, mientras que los efectivos usan las mesas como escudo para no salir heridos. Luego de una feroz batalla, las mujeres fueron reducidas por las autoridades.



A la salida del establecimiento, algunas personas trataron de evitar que no se lleven a las detenidas, pero sus intentos fueron en vano, pues ambas pasaron la noche en la comisaría de Cajamarca. Los bienes fueron incautados por los policías.





Atacan a policías para que no cierren bar clandestino