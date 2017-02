Callao: Clausuran locales que se dedicaban al pelado de pollos por insalubres [VIDEO y FOTOS]

¡Con la salud no se juega! Locales que se dedicaban al pelado de pollos fueron clausurados porque no cumplían con las condiciones higiénicas e invadían la vía pública en el Callao.



La Municipalidad Provincial del Callao a través del área de La Gerencia de Licencias y Autorizaciones clausuró tres locales que se dedicaban al pelado de pollos, las aves estaban en condiciones insalubres y estaban a punto de ser vendidos a los vecinos del Callao.



Fueron dos los locales cerrados en la “cooperativa de trabajadores unidos”, ubicado en la avenida Colonial con Santa Rosa. El tercer fue clausurado en la avenida Colón. Ambos, no aptos para el consumo humano. No contaban con medidas de seguridad y las carcasas donde se almacenaban las aves no eran inspeccionadas por personal idóneo, el lugar donde eran colocados para la venta tampoco estaban limpios.



El operativo fue realizado por la Gerencia de Licencias y Autorizaciones, con el apoyo del Serenazgo, Policías Municipales, Sanidad y Medio Ambiente del Callao. La inspección fue a las 5 de la mañana, donde sorprendieron a los trabajadores que a esa hora empezaban a trabajar, para que luego las aves sean vendidas y llevadas a diferentes mercados del primer puerto.



La Municipalidad Provincial del Callao manifestó que continuará con estos operativos para cuidar la salud de todos lo vecinos chalacos.