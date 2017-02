Callao: Damnificados por huaicos recibirán una tonelada y media de alimentos [FOTOS]

Una tonelada y media de alimentos no perecibles recibirán los damnificados por los huaicos de la zona este de Lima, luego que más de 8 mil personas acudieran a dejar sus donaciones en el concierto de la orquesta "El Gran Combo de Puerto Rico", organizado ayer por la Municipalidad Provincial del Callao.



"No tengo palabras por su cariño, que lindo es ver a los peruanos unirse por nuestros hermanos que lo han perdido todo. Perú es una tierra muy hermosa, y su gente es solidaria. ¡Arriba Perú! y vamos a unirnos más para las personas que nos necesitan", dijo Willie Sotelo, director y pianista de El Gran Combo.



La reconocida "La Universidad de la Salsa", rompió fronteras con sus tradicionales canciones como: Me libere, El Aguacero, Trampolín, Carbonerito, Ojos chinitos, Un verano en New York, entre otros.



El evento se realizó en la Concha Acústica de Chucuito, donde los asistentes llegaron con productos, como costales de arroz, azúcar, agua, conservas, etc.