Callao: Denuncian a efectivos de la policía por desnudar a dos mujeres durante operativo [VIDEOS]

Un grupo de oficiales de la Policía Nacional, integrantes del Grupo Terna, fueron denunciados por una familia del Callao por abuso de autoridad durante un operativo antidrogas realizado en su vivienda donde desnudaron a dos mujeres y las grabaron sin ningún pudor.



El video difundido en el programa de 'La Banda del Chino', se puede apreciar cómo las dos mujeres lloran y llaman 'abusivos' a los efectivos policiales que les exigieron que se desnuden. "Para qué quieres vernos, abusivo. Aquí no hay nada, no hay drogas. ¡Por qué eres así!", se le escucha decir a una de las afectadas.



Familia denuncia abuso policial en operativo del grupo Terna. (Video: América Tv)

Según contaron Perla Seminario Rodríguez y Angela Cárdenas Cabanillas, los policías las esposaron y las trataron como delincuentes. "Nos tuvieron desnudas de 10 a 15 minutos"



"No es justo. Es una humillación lo que han hecho con nosotras. Así no nos pueden estar grabando. Cuando vemos el video sentimos rabia, ganas de llorar. No tienen ningún derecho a tratarnos así. Somos seres humanos, no perros. Ellos tienen que respetar el derecho de los demás", dijeron ambas mujeres.

Efectivos de la Policía Nacional fueron denunciados por abuso de autoridad. (Video: América Tv)

El hecho se registró el 17 de marzo a las 5 de la mañana, en el Callao. Los policías Terna ingresaron a la vivienda de Marlom Chiroque Inga (27), quien se desempeña como carpintero, lo enmarrocaron y le hicieron firmar un documento en blanco.



Otro video revela que los hermanos de Marlom Chiroque fueron a arrodillarse dentro de su propia casa, al igual que sus padres. "No cometimos ningún delito. Lloro de la rabia por todo lo que han hecho por nosotros".



El abogado de Marlom Chiroque sostuvo que se ha denunciado a los efectivos ante inspectoría general por el delito de detención arbitraria, violación al domicilio, arbitrariedad y allanamiento ilegal de domicilio.