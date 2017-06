Callao: Mujer fue golpeada por su pareja porque no quiso darle su celular [VIDEO]

Violencia contra la mujer. Una madre de familia fue golpeada por el padre de sus dos hijos porque no quiso mostrarle su celular. El cobarde ataque ocurrió durante una fuerte discusión en presencia de uno de los pequeños.



"Él empezó a forcejar y me dijo 'lárgate'. Yo alisté mis cosas y a mis hijos para irme, entonces él empieza a jalarme y jala a mi hijo, y en ese forcejeo me mete un puñete", contó Lizzette Aramburú.



La mujer denunció a Hildebrando Orraya en la comisaria de Alfonso Ugarte, pero ahora teme por su vida, pues según dice, él aún la busca. Ella decidió terminar con la relación de cuatro años tras el ataque.



Sintió que pudo ser asesinada por el padre de sus hijos. "Tenía más miedo por mis hijos", agregó Aramburú.



Producto del golpe, la visión del ojo izquierdo de Aramburú se encuentra seriamente comprometido.



Se conoció que Hildebrando Orraya, quien trabaja como mozo en el restaurante de su madre, tendría antecedentes de agresión a otras parejas, según cuenta la madre de sus hijos.



"Solo fue un golpe, ella sabe muy bien", dijo el cobarde sujeto tras ser consultado por la reportera de Latina.